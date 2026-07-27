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Povodom dolaska filma „Spajdermen: Novi dan“ u bioskope, distributerska kuća Jučer, u saradnji sa Avalskim tornjem i Akademskim speleološko-alpinističkim klubom, priredila je nesvakidašnji promotivni događaj.

Sa visine od 110 metara, niz Avalski toranj spustio se devetnaestogodišnji alpinista Ršum Marinković, verno dočaravši prepoznatljive pokrete i akrobacije Spajdermena. Ono što nije bilo režirano bila je reakcija publike – prolaznici su spontano zastajali, okupljali se ispod tornja, a posebno oduševljenje izazvao je među najmlađima, koji su ga dočekali ovacijama, aplauzima i uzvicima podrške, pretvorivši ovaj trenutak u pravi mali spektakl.

Kao završni deo ove jedinstvene filmske aktivacije, Avalski toranj je po zalasku sunca zasijao u prepoznatljivim crvenim i plavim bojama inspirisanim Spajdermenom, simbolično obojivši beogradski horizont u čast dolaska novog filmskog spektakla.

Ova nesvakidašnja aktivacija predstavlja uvod u jedan od najiščekivanijih filmskih naslova godine i još jednom pokazuje da filmska magija može da izađe iz bioskopske sale i postane deo stvarnog sveta.

U filmu „Spajdermen: Novi dan“, Tom Holand se vraća ulozi Pitera Parkera, koji nakon događaja koji su zauvek promenili njegov život pokušava da pronađe ravnotežu između svakodnevice i odgovornosti superheroja. Kada se suoči sa novom pretnjom većom od svih prethodnih, biće primoran da donese odluke koje će ga definisati više nego ikada do sada.

Film će publika u Srbiji moći da pogleda pretpremijerno od 29. jula u premium bioskopskim formatima, dok redovna bioskopska distribucija širom Srbije počinje 30. Jula.

(Kurir.rs)

VIDEO: Avalski toranj i Kula Beograd u bojama francuske zastave