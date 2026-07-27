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Vedrana Rudan ponovo je dirnula svoje čitaoce iskrenom kolumnom na blogu rudan.info u kojoj se, pišući iz perspektive onkološke pacijentkinje, zahvalila medicinskim sestrama koje svakodnevno brinu o obolelima, ali i upozorila na uslove u kojima rade.

Spisateljica, koja se već duže vreme bori s teškom bolešću, opisala je iskustva s riječke onkologije te otkrila da, iako se smatra delom grupe "onih kojima je najteže", sve više razmišlja upravo o medicinskim sestrama.

Prisetila se trenutaka provedenih u bolnici, od noćnih obilazaka i merenja pritiska do svakodnevne nege koju, kako kaže, sestre obavljaju s osmehom uprkos iscrpljujućim smenama.

Vedrana Rudan Foto: Preentscreen/Youtube

"Mogu li smene od 0 do 24 biti nečiji poziv ili je to ipak hrvatski državni zločin?

U grupi sam “onih kojima je najteže”. Zato znam da mi nije najteže. Umreću, umreće i drugi. Juče sam bila na kontrolnom pregledu. Čula sam priču u koju još uvek ne mogu da poverujem.

Trenutno sam kod kuće. O meni brine porodica. Supa, čaj, hrana čvrsta, meka, pranje na krevetu, odnošenje iz sobe viška mog materijala… Glumim kako dremuckam. Sramota me je. Na koje sam grane pala. Kad im to kažem čujem samo jednu rečenicu - ti si naša.

Vedrana Rudan Foto: Laguna

Čija sam kad sam u bolnici danju i noću, kad u tri ujutro osetim ruku na čelu, kad u pet sestre vidim kako odnose moj otpad koji se meni beskrajno gadi, kad mi u šest mere pritisak, temperaturu… Nisam bogata, da jesam, dala bih im sve što imam.'To je naš poziv', govore", napisala je.

Posebno ju je potresla priča o lekarki Ivani koja je, svedočeći svakodnevnom umoru svojih koleginica, organizovala jednodnevni izlet brodom kako bi im barem nakratko omogućila predah od zahtevnog posla.

Vedrana Rudan opisala borbu sa rakom Foto: printscreen/youtube/ Nedjeljom u 2 | HRT

"Pitam koliko su plaćene iako osećam neprijatnost kad misle da moraju da mi odgovore. O njihovim platama niko ne piše, ne snimaju se TV emisije. Hrvatske medicinske sestre pacovi su koji smetaju na putu. Ipak, čula sam, mesečno primaju od 1200 do 2000 evra. Ima tu i prekovremenih.

Ona jučerašnja priča iz bolnice ne ide mi iz glave. Ne znam da li je srećna ili stravična. Doktorka Ivana je pukla. Nije više mogla da izdrži patnje svojih koleginica. Smene od sedam do 19 pa od 19 do sedam… nikad kraja. Iznajmila je brodić, muzikicu i pozvala na jednodnevni izlet kolege koje su mogle da dođu. Plesalo se, pevalo, smejalo. Između Cresa i Krka Jadranom je plovio brod veselja", opisala je Rudan, ističući koliko su medicinske sestre opterećene.

Foto: Printscreen YouTube/ Nedjeljom u 2 | HRT

U kolumni se osvrnula i na njihove plate, za koje smatra da nisu srazmerne odgovornosti i teretu posla koji obavljaju, te poručila kako se o njihovom položaju premalo govori u javnosti.

Na kraju je u svom prepoznatljivom, oštrom stilu uputila apel građanima da ne okreću glavu od problema u zdravstvenom sistemu.

"Treba li hrvatski građani ćutke da gledaju kako njihove najdraže čupa rak iz života, a njihovu dečicu davi u zagrljaju sestara", napisala je između ostalog Vedrana Rudan u svojoj novoj kolumni s naslovom "Medicinske sestre odahnut će kad izdahnu".

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)

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