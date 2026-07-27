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HBO Max objavio je službeni trejler za novu dramsku seriju "Fenjeri" (Lanterns), nastalu u produkciji DC Studiosa i Warner Bros. Televisiona. Trejler je premijerno prikazan tokom panela na San Diego Comic-Conu, uz učestvovanje glumačke postave i kreativnog tima serije. Premijera serije će biti 17. avgusta na HBO Max striming platformi, dok će premijera na HBO kanalu biti istog dana u 20 sati.

Scene iz nove serije

1/11 Vidi galeriju Fenjeri Foto: HBO

Serija od osam epizoda prati novog regruta Džona Stjuarta (Aron Pjer) i legendarnog Lanternsa Hala Džordana (Kajl Čendler), dvojicu međugalaktičkih policajaca koji se nađu uvučeni u mračnu misteriju na Zemlji dok istražuju ubistvo u srcu Amerike.

U glavnim ulogama su Kajl Čendler, Aron Pjer, Keli Makdonald, Garet Dilehant, Purna Džaganatan, Lora Lini, Džejson Riter, Ulrih Tomsen, Nejtan Filion, Dž. Alfons Nikolson i Džasmin Sefas Džouns.