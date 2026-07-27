Mračna misterija u srcu Amerike: Stiže serija "Fenjeri" koja donosi potpuno drugačiji DC univerzum
HBO Max objavio je službeni trejler za novu dramsku seriju "Fenjeri" (Lanterns), nastalu u produkciji DC Studiosa i Warner Bros. Televisiona. Trejler je premijerno prikazan tokom panela na San Diego Comic-Conu, uz učestvovanje glumačke postave i kreativnog tima serije. Premijera serije će biti 17. avgusta na HBO Max striming platformi, dok će premijera na HBO kanalu biti istog dana u 20 sati.
Scene iz nove serije
Serija od osam epizoda prati novog regruta Džona Stjuarta (Aron Pjer) i legendarnog Lanternsa Hala Džordana (Kajl Čendler), dvojicu međugalaktičkih policajaca koji se nađu uvučeni u mračnu misteriju na Zemlji dok istražuju ubistvo u srcu Amerike.
U glavnim ulogama su Kajl Čendler, Aron Pjer, Keli Makdonald, Garet Dilehant, Purna Džaganatan, Lora Lini, Džejson Riter, Ulrih Tomsen, Nejtan Filion, Dž. Alfons Nikolson i Džasmin Sefas Džouns.
Pilot epizodu serije „Fenjeri“ zajedno su napisali Kris Mandi, Dejmon Lindelof i Tom King, koji su ujedno i sukreatori serije. Kris Mandi je i šouraner. Prve dve epizode režira Džejms Hoz, dok su reditelji i Stiven Vilijams, Gita Vasant Patel i Alik Saharov. Izvršni producenti su Kris Mandi, Dejmon Lindelof, Džejms Gan, Piter Safran, Tom King, Ron Šmit i Džejms Hoz. Serija je zasnovana na DC stripovima o likovima iz "Grin Lanterna".