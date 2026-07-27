Pod sloganom Više od igre“ od 29. avgusta do 3. septembra 2026. održaće se Niški filmski festival, na obostranu radost glumaca i publike, potvrđeno je u UFGS.

Prošlogodišnji jubilarni festival nije održan, budući da okolnosti i društveni ambijent nisu pružali uslove da se ovakva manifestacija organizuje na način koji njena tradicija i značaj zaslužuju, tako da ovogodišnja selekcija obuhvata najznačajnija i najuspešnija domaća filmska ostvarenja iz prethodne dve godine. Samim tim biće prikazan veliki broj filmova u okviru glavnog takmičarskog programa, sa svetskim i domaćim premijerama, programom van konkurencije, kao i drugim pratećim sadržajima koji podrazumevaju panele, izložbe i masterklasove. Tradicionalno, ovaj susret glumaca, autora i publike, biće i u znaku dodele najznačanijih priznanja, i nagrade za životno delo "Pavle Vujisić".