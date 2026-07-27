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Prva televizija, možemo slobodno reći, sinonim je za kvalitetne domaće serije. A ove jeseni stiže potpuno nova, autorska domaća serija pod imenom "Zaklela se zemlja raju". Reč je pravoj epskoj priči o ljubavi, izdaji i iskupljenju koja spaja tri porodice kroz tri generacije i jednu ukradenu sudbinu.

Kovači, Miletići i Košutići - tri prezimena koja nose tri lica moći, bola i pravde. U njihovim pričama ogledaju se i tri Srbije: ona bogata i hladna, ona prostodušna i napaćena, i ona koja pokušava da preživi između.

U središtu priče je Ana Košutić - žena koja je kao devojčica izgubila ljubav, a kao majka dete. Kada se, posle osamnaest godina, vrati u zemlju i nesvesno se zaposli u kući porodice koja joj je ukrala dete, pokreće se lanac događaja koji razotkriva grehe generacija.

Foto: Aleksandar Krstović/PRVA

Te, sada već davne 2007. godine, u Budvi su se sreli bogati naslednik Manojlo Kovač i siromašna devojka Ana Košutić. Susrele su se i dve sudbine koje ne bi smele da se sretnu, ali njihova romansa trajala je pet dana i tih pet dana promeniće mnogo toga u životima Košutića, Kovača i Miletića, a da njeni vinovnici toga nisu ni svesni.

U svetu u kome su razlike između bogatih i siromašnih nepremostive, njihova ljubav ostaje kratka i tiha, bez adrese, bez poruke. Ana se vraća u Beograd noseći dete, a Manojlo odlazi u Italiju ne znajući da je ostavio naslednika...

Foto: Aleksandar Krstović/PRVA