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Na prošlonedeljnoj sednici Skupštine grada Beograda reditelj Ljubiša Ristić (79) imenovan je za v. d direktora Atelje 212. Ristić će na mestu upravnika zameniti dramaturškinju Gordanu Goncić. Javnosti je manje poznato da je poznati reditelj svoje prve korake napravio na sceni ovog teatra, o čemu je govorila svojevremeno Mira Trailović.

Foto: Arhiva atelje 212



- Ljubiša Ristić je u Ateljeu režirao onu čuvenu predstavu "Muške stvari". On je čak svoj pozorišni život počeo kod nas. Mogu da vam kažem, kao pikanteriju, da je Ljubiša Ristić u Ateljeu dugo i statirao, kao student i glumac. Nosio je mrtvački sanduk u predstavi Džina Frankela "Oh tata, dragi tata, mama te je obesila u orman, a ja sam tako tužan". Sećam se, po tridesetak puta je ponavljao tu scenu nošenja sanduka, on je bio drugi nosač - govorila je Mira, koja je i osnovala Atelje pre sedam decenija.

Ko je Ljubiša Ristić izvan politike?



Ljubiša Ristić završio je Akademiju dramskih umetnosti u Beogradu. Najdugovečnija predstava u istoriji srpskog pozorišta je "Buba u uhu", čuvena komedija Žorža Fejdoa u njegovoj režiji, a bila mu je i diplomska predstava. Premijera je izvedena 7. juna 1971. godine na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta u Beogradu. Završila je svoj vek 2014. godine, nakon pune 44 godine izvođenja.

Četiri decenije vodio KPGT

1/9 Vidi galeriju Ljubiša Ristić Foto: Nenad Kostić, Dragan Kadić, Instagram



Grupa jugoslovenskih pozorišnih umetnika: Nada Kokotović, koreografkinja i rediteljka iz Zagreba, Rade Šerbedžija, glumac iz Zagreba, Dušan Jovanović, dramski pisac i reditelj iz Ljubljane, i Ljubiša Ristić, reditelj iz Beograda, osnovali su u jesen 1977. godine pozorišnu trupu KPGT - Kazalište, Pozorište, Gledališče, Teatar. Ristiću se danas najviše zamera učešće u politici i vođenje Jugoslovenske levice.

Foto: Privatna Arhiva

Odlukom Skupštine Grada Beograda, 11. marta 2021. godine osnovana je nova ustanova kulture Pozorište KPGT. Najmlađe gradsko pozorište sad će vodit,i umesto Ristića, glumac Lazar Jovanov. Za desetak dana očekuje se da Ristić preuzme dužnost koja će trajati do šest meseci.

Bonus video: Ljubiša Ristić o Jugoslaviji