Slušaj vest

Na prošlonedeljnoj sednici Skupštine grada Beograda reditelj Ljubiša Ristić (79) imenovan je za v. d direktora Atelje 212. Ristić će na mestu upravnika zameniti dramaturškinju Gordanu Goncić. Javnosti je manje poznato da je poznati reditelj svoje prve korake napravio na sceni ovog teatra, o čemu je govorila svojevremeno Mira Trailović.

mira-trailovic.jpg
Foto: Arhiva atelje 212


- Ljubiša Ristić je u Ateljeu režirao onu čuvenu predstavu "Muške stvari". On je čak svoj pozorišni život počeo kod nas. Mogu da vam kažem, kao pikanteriju, da je Ljubiša Ristić u Ateljeu dugo i statirao, kao student i glumac. Nosio je mrtvački sanduk u predstavi Džina Frankela "Oh tata, dragi tata, mama te je obesila u orman, a ja sam tako tužan". Sećam se, po tridesetak puta je ponavljao tu scenu nošenja sanduka, on je bio drugi nosač - govorila je Mira, koja je i osnovala Atelje pre sedam decenija.

Ko je Ljubiša Ristić izvan politike?


Ljubiša Ristić završio je Akademiju dramskih umetnosti u Beogradu. Najdugovečnija predstava u istoriji srpskog pozorišta je "Buba u uhu", čuvena komedija Žorža Fejdoa u njegovoj režiji, a bila mu je i diplomska predstava. Premijera je izvedena 7. juna 1971. godine na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta u Beogradu. Završila je svoj vek 2014. godine, nakon pune 44 godine izvođenja.

Četiri decenije vodio KPGT

Ljubiša Ristić Foto: Nenad Kostić, Dragan Kadić, Instagram


Grupa jugoslovenskih pozorišnih umetnika: Nada Kokotović, koreografkinja i rediteljka iz Zagreba, Rade Šerbedžija, glumac iz Zagreba, Dušan Jovanović, dramski pisac i reditelj iz Ljubljane, i Ljubiša Ristić, reditelj iz Beograda, osnovali su u jesen 1977. godine pozorišnu trupu KPGT - Kazalište, Pozorište, Gledališče, Teatar. Ristiću se danas najviše zamera učešće u politici i vođenje Jugoslovenske levice.

sve-bivse-zene-i-muzevi.jpg
Foto: Privatna Arhiva

Odlukom Skupštine Grada Beograda, 11. marta 2021. godine osnovana je nova ustanova kulture Pozorište KPGT. Najmlađe gradsko pozorište sad će vodit,i umesto Ristića, glumac Lazar Jovanov. Za desetak dana očekuje se da Ristić preuzme dužnost koja će trajati do šest meseci.

Ne propustiteKultura"Prošli su moju školu, a danas me mrze i napadaju" Ljubiša Ristić otkrio brojne zvezde našeg pozorišta, a evo šta kaže o njima
697691-zastavajugoslavijejugoslavijasfrj-edit.jpg
Pop kultura"Jedva su čekali da Nikola Simić umre": Reditelj Ljubiša Ristić obelodanio zašto je kultni glumac "pravio probleme"
nikola-simic.jpg
Moja pričaVELIKA ISPOVEST LJUBIŠE RISTIĆA: JUL nije smislila Mira, već Milošević, da bi stabilizovao zemlju! Nisam mogao da ga ODBIJEM!
ljubisa-ristic-foto-nenad-kostic-privatna-arhiva.jpg
KulturaLjubiša Ristić novi upravnik Ateljea 212: Promene pred veliki jubilej
ljubisa-rgb--news1-zorana-jevtic.jpg

 Bonus video: Ljubiša Ristić o Jugoslaviji

01:49
JA SAM JUGOSLOVEN, NISAM JUGONOSTALGIČAR! Ljubiša Ristić prisetio se starih vremena Izvor: Kurir televizija