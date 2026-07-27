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Kristofer Nolan naveo je prevod „Odiseje“ iz 2017. godine, čija je autorka Emili Vilson, kao jedan od uticaja na svoje viđenje Homerovog epa tokom promotivne turneje za svoj najnoviji blokbaster. Međutim, Vilson mu nije uzvratila komplimentima.

U negativnoj recenziji Nolanove „Odiseje“ za London Review of Books (prenosi Gardijan), Vilsonova je kritikovala njegovu adaptaciju, ocenivši da joj nedostaju „psihološka, emocionalna, politička i etička dubina“. Autorka, koja je ujedno i profesorka klasičnih studija na Univerzitetu Pensilvanije, dodala je da Nolanova „Odiseja“ „nema ništa ubedljivo da kaže“.

Kristofer Nolan Foto: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

„Nadala sam se da će Nolanova sklonost ka ovim homerovskim temama podstaći njegovu kreativnost i omogućiti mu da stvori uverljivije likove. Međutim, ‘Odiseja’ sadrži njegovu uobičajenu kombinaciju grandioznosti i površnosti... Vizija filma je previše konfuzna, a likovi nedovoljno razrađeni da bi ispunili ono što delimično obećavaju kada je reč o velikim idejama, iako odlično prikazuju velike eksplozije i džinove“, napisala je Vilsonova u oštroj recenziji.

Dodala je i: „Nolanovoj ‘Odiseji’ nedostaju mnogi elementi koji ovu pesmu čine velikom. Ona nema ništa ubedljivo da kaže o vremenu, sećanju, istoriji, ratu, niti o odnosu između slavnog povratka jednog ratnika i života njegove porodice, protivnika, saboraca, prijatelja i komšija. Nedostaju joj psihološka, emocionalna, politička i etička dubina. Narativna struktura zasniva se na trikovima. Scenario je katastrofalan. Nijedan lik nema uverljivu motivaciju za svoje postupke ili reči. Nema scena seksa, a sva hrana izgleda užasno.“

Nolan je tokom promotivne turneje hvalio prevod Emili Vilson, rekavši za magazin Empajer da je uvodnu rečenicu njenog prevoda – „Pričaj mi o jednom složenom čoveku“ – koristio kao smernicu prilikom oblikovanja svog Odiseja, kojeg u filmu tumači Met Dejmon. Ipak, Vilsonova je zaključila: „Bilo bi me sramota da sam napisala bilo koji deo ovog scenarija.“

1/12 Vidi galeriju Fillm Odiseja Foto: Melinda Sue Gordon/Universal Pic/© Universal Studios. All Rights Reserved.

Vilsonova je i ranije govorila o svojim zamerkama na Nolanov film, u intervjuu za Sandej tajms, ali je priznala da ostvarenje pozitivno utiče na interesovanje publike za Homera i „Odiseju“.

„Premijera ‘Odiseje’ i dalje je događaj koji treba slaviti. Ovaj ep vraća publiku u bioskope... prevodi ‘Odiseje’, uključujući i moj, rasprodaju se neverovatnom brzinom... a možda će film ubediti ponekog univerzitetskog administratora da ne ukida odseke za književnost, jezike i istoriju“, rekla je ona.

Sudeći po reakcijama publike, gledaoci ne dele nezadovoljstvo Emili Vilson. Film je tokom prvog vikenda prikazivanja dobio ocenu „A“ prema istraživanju kompanije CinemaScore i postao jedan od najvećih bioskopskih hitova godine. Samo tokom drugog vikenda prikazivanja u Severnoj Americi zaradio je čak 90 miliona dolara.

„Odiseja“ se trenutno prikazuje u bioskopima širom sveta.

(Kurir.rs/ Variety)

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