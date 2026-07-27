Slušaj vest

Kao priznanje za izuzetnu karijeru i neizbrisiv trag u kinematografiji, Dijego Luna primiće Počasno srce Sarajeva na 32. Sarajevo Film Festivalu.

Opus meksičkog glumca, reditelja i producenta obuhvata film, televiziju i pozorište, osvajajući publiku širom sveta. Podjednako ubedljiv pred kamerom i iza nje, Dijego Luna izgradio je prepoznatljiv autorski put, obeležen društvenim angažmanom i trajnom posvećenošću većoj vidljivosti latinoameričkih i hispanskih glasova na međunarodnoj filmskoj sceni.

Na 32. Sarajevo Film Festivalu biće prikazan i njegov novi rediteljski film „Ashes“, premijerno prikazan na ovogodišnjem Filmskom festivalu u Kanu. Luna će održati i masterklas, na kojem će svoja iskustva i razmišljanja o savremenoj umetnosti podeliti sa mladim talentima, filmskim profesionalcima i festivalskom publikom.

Foto: Sarajevo Film Festival - Obala Art Centar

„Pre četvrt veka osvojio je naša srca nezaboravnom ulogom u filmu I tvoju mamu takođe. Tada smo se nadali, a sada znamo da je pred nama umetnik koji ne prestaje da istražuje i iznenađuje, krećući se od visokobudžetnih holivudskih spektakala do intimističkih životnih priča koje nam otkrivaju bogatstvo latinoameričke kulture. Dijego Luna svojim je izuzetnim umetničkim opusom ostavio snažan trag u savremenoj kinematografiji i zbog toga nam je čast da mu uručimo Počasno Srce Sarajeva“, izjavio je Jovan Marjanović, direktor Sarajevo Film Festivala.

„Već godinama želim da dođem u Sarajevo. Toliko je kolega s oduševljenjem govorilo o Festivalu i svojim iskustvima. Velika mi je čast što je moj rad prepoznat ovim priznanjem i izuzetno se radujem što ću film Ashes predstaviti publici. Vidimo se uskoro!“, izjavio je Luna.

Međunarodni proboj Dijego Luna ostvario je ulogom u Kuaronovom filmu I tvoju mamu takođe (2001), koja ga je predstavila kao jedno od najupečatljivijih lica savremenog meksičkog filma. Taj uspeh otvorio mu je put ka nizu međunarodnih koprodukcija i saradnji širom Meksika, Španije, Sjedinjenih Američkih Država, Engleske i Nemačke, gde je radio sa rediteljima kao što su Stiven Spilberg, David Trueba, Gas Van Sant, Harmonij Korin i Agustin Dijas Janjes.

Kao glavni glumac i jedan od producenata Dizni+ serije „Andor“ (2022), Luna je ostvario izuzetan uspeh i za obe sezone osvojio po dve nominacije za nagrade Zlatni globus i Critics’ Choice u kategoriji najboljeg glumca. Serija je naišla na izuzetno pozitivne reakcije kritike, osvojivši osam nominacija za nagradu Emi za prvu sezonu i četrnaest za drugu sezonu 2025. godine, uključujući i nominaciju u kategoriji najbolje dramske serije. Zajedno sa ostatkom producentskog tima, Luna je 2023. i 2026. godine bio nominovan za prestižnu nagradu Norman Felton za najbolju dramsku seriju koju dodeljuje Udruženje producenata Amerike (PGA).

Godine 2025. glumio je uz Dženifer Lopez i Tonatiuha u filmu „Poljubac žene pauka“ Bila Kondona. Za ulogu u Huluovoj seriji „La Máquina“ (2024), u kojoj je bio i producent i glumac uz Gaela Garsiju Bernala, nominovan je za Zlatni globus u kategoriji najboljeg sporednog glumca.

Pre toga zapažene uloge ostvario je u Netfliksovoj seriji „Narcos: México“ (2018), za koju je nominovan za nagradu Critics’ Choice, kao i u filmu „Rogue One: Priča iz Ratova zvezda“ (2016), kojim je dodatno postao prepoznatljiv publici engleskog govornog područja. Televizijska emisija „Pan y Circo“ (2020), koju je producirao i vodio, osvojila je dve dnevne nagrade Emi – za izuzetnu televizijsku ličnost u dnevnom programu na španskom jeziku i za najbolji zabavni program na španskom jeziku.

Kao reditelj, Luna je debitovao dokumentarnim filmom „J.C. Chávez“ (2007). Njegov prvi igrani film, „Abel“ (2010), osvojio je nagradu Horizontes Latinos na Međunarodnom filmskom festivalu u San Sebastijanu, kao i nagradu Meksičke filmske akademije za najbolji scenario, čiji je koautor. Režirao je i film „Mr. Pig“ (2016), premijerno prikazan na Filmskom festivalu Sandens.

Nedavno je glumio u Netfliksovom filmu „México 86“, na kojem je ujedno bio i jedan od producenata. Uskoro ćemo ga gledati u trileru „Eleven Days“, kao i u Diznijevoj igranoj adaptaciji animiranog klasika „Vrlo zapetljana priča“.

Pored svog kreativnog rada, Luna je snažno posvećen inicijativama od društvenog značaja. Godine 2005. bio je jedan od osnivača Ambulantea, putujućeg festivala dokumentarnog filma pokrenutog s ciljem podsticanja kulturne razmene. Festival je osnovao zajedno sa Garsijom Bernalom, Pablom Kruzom, Elenom Fortes i organizacijom El Día Después, nevladinom organizacijom sa sedištem u Meksiko Sitiju koja povezuje građane sa dugogodišnjim organizacijama radi jačanja građanskog angažmana i pokretanja društvenih promena.

Trideset drugi Sarajevo Film Festival biće održan od 14. do 21. avgusta 2026. godine.

Bonus video: