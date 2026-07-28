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Društvenim mrežama proširila se neobična parodija koja spaja dva potpuno različita filmska sveta – holivudski spektakl Kristofera Nolana i domaću seriju „Selo gori, a baba se češlja“.

Korisnici mreže X poigrali su se trejlerom za „Odiseju“ i pokazali kako bi početak ovog ostvarenja izgledao da je rediteljsku palicu, umesto slavnog Britanca, preuzeo Radoš Bajić.

Nolanovi kadrovi uz poznatu melodiju

Snimak počinje raskošnim prizorima uzburkanog mora, karakterističnim za velike holivudske spektakle. Međutim, umesto dramatične muzike koja prati Nolanove filmove, čuje se dobro poznata melodija iz jedne od najgledanijih domaćih serija – „Selo gori, a baba se češlja“.

Pravi vrhunac stiže na samom kraju, kada se čuje čuvena rečenica Radašina Radojkovića koju publika širom regiona odlično pamti: „I tako...“

Neočekivani spoj Nolanove „Odiseje“ i Bajićeve serije brzo je privukao pažnju korisnika društvenih mreža. Snimak je prikupio hiljade pregleda i lajkova, dok su se ispod objave nizali duhoviti komentari.

„Iskreno, ovo bih gledao pre nego Nolana!“, napisao je jedan od korisnika, a mnogi su se složili da je reč o jednoj od najboljih domaćih parodija koje su se u poslednje vreme pojavile na mrežama.

Bajićevi poznati projekti

Radoš Bajić je autor, scenarista i reditelj serije „Selo gori, a baba se češlja“, koja je svojevremeno obarala rekorde gledanosti i postala jedan od najvećih televizijskih fenomena u Srbiji.

Pogledajte u galeriji kako izgleda selo Petlovac u stvarnosti:

1/12 Vidi galeriju Petlovac iz serije Selo gori Foto: Contrast Studios, Kurir/F.R.

Tokom dugogodišnje karijere potpisao je i projekte „Ravna Gora“, „Psi laju, vetar nosi“, „Šifra Despot“ i ratnu dramu „Heroji Halijarda“. Osnivač je produkcijske kuće „Contrast Studios“.

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