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Iako je Kristofer Nolan više puta poručio da bi njegovu "Odiseju" trebalo gledati na što većem platnu, tokom vikenda se ceo film nakratko pojavio na društvenoj mreži X. Piratska kopija prikupila je više od dva miliona pregleda pre nego što je uklonjena.

Filmski portal Variety piše da je u subotu na X-u objavljena verzija filma u visokom kvalitetu. Za samo dva i po sata pregledana je čak 2,1 milion puta, nakon čega je korisnički nalog koji ju je objavio suspendovan.

Dan kasnije pojavila se još jedna, lošija kopija filma. Kako navodi The Hollywood Reporter, uklonjena je nakon dva sata, ali je i u tom kratkom periodu sakupila gotovo 50.000 pregleda.

U galeriji pogledajte kadrove iz filma "Odiseja":

1/12 Vidi galeriju Fillm Odiseja Foto: Melinda Sue Gordon/Universal Pic/© Universal Studios. All Rights Reserved.

Ljudi odmah počeli da se šale

Objava je brzo postala tema na društvenim mrežama, a mnogi su komentarisali ironiju cele situacije. Naime, Nolan je trosatni film snimio na 70-milimetarskoj filmskoj traci i više puta isticao da publika treba da ga gleda u IMAX bioskopima, na što većem platnu.

"Cela Odiseja u jednom tvitu, baš kako je Nolan zamislio", našalio se jedan korisnik.

"Cela Odiseja na Tviteru. Ludo", napisao je drugi, dok je treći dodao: "Neko je objavio Odiseju u HD-u. Mislio sam da je lažna vest."

Studio odmah reagovao

Iz Universala su potvrdili da su odmah pokrenuli postupak uklanjanja spornih objava.

"Uočili smo neovlašćenu objavu filma i odmah pokrenuli postupak uklanjanja sadržaja. Ozbiljno shvatamo kršenje autorskih prava i preduzećemo sve potrebne mere kako bismo zaštitili naš sadržaj i prava intelektualnog vlasništva", poručili su.

Uprkos piratskim kopijama, zasad nema naznaka da je to uticalo na rezultate filma u bioskopima. "Odiseja" je tokom drugog vikenda prikazivanja zaradila 215 miliona dolara, a ukupna svetska zarada dosad je dosegla 640 miliona dolara.

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