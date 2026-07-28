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Novi film Kristofera Nolana, "Odiseja", postiže odlične rezultate u bioskopima i u samo dve nedelje prikazivanja zaradio je više od 600 miliona dolara. Iako je u celosti snimljen na 70-milimetarskoj IMAX filmskoj traci kako bi se postigao vrhunski kvalitet slike, deo gledalaca se požalio da film na trenutke izgleda "mutno". Profesionalni snimatelj ponudio je objašnjenje zašto se to dešava, piše Unilad.

Fotograf i profesionalni snimatelj Entoni Gagilota je u videu na Jutjubu objasnio da je uzrok verovatno upravo način na koji je film snimljen. "Što je format filma ili senzor veći, to je dubinska oštrina plića. To znači da je ekipa zadužena za održavanje fokusa tokom snimanja imala izuzetno težak posao kako bi sve ostalo izoštreno", objasnio je Gagilota.

U galeriji pogledajte kadrove iz filma "Odiseja":

1/12 Vidi galeriju Fillm Odiseja Foto: Melinda Sue Gordon/Universal Pic/© Universal Studios. All Rights Reserved.

Dodaje da se, uprkos sve češćoj upotrebi veštačke inteligencije u filmskoj industriji, na ovom filmu fokus pratio isključivo ručno. "Bukvalno postoji osoba koja tokom cele scene ručno održava fokus na glumcima dok se istovremeno kreću i oni i kamera, a oko njih se odvija čitava scena", rekao je.

Zbog toga se, objašnjava, povremeno može desiti da kadar izgleda blago zamućeno. "Snimali su s vrlo otvorenom blendom, zbog čega je dubinska oštrina bila izuzetno mala. Dovoljno je bilo da se glumac ili kamera pomere svega nekoliko centimetara pa bi kadar nakratko ispao iz fokusa."

Tehnički detalji snimanja

Gagilota je objasnio i tehničku stranu snimanja. Film je sniman objektivima Primo 65, koji su za potrebe "Odiseje" posebno prilagođeni dodavanjem anamorfnih elemenata. Pojednostavljeno, takvi objektivi daju širu sliku, prepoznatljiv filmski izgled i dodatno naglašavaju vrlo plitku dubinsku oštrinu.

Objektivi imaju otvor blende T2, što na 70-milimetarskoj filmskoj traci daje dubinsku oštrinu uporedivu s objektivom otvorenim na otprilike f/1.0 na standardnom full-frame fotoaparatu ili kameri. Upravo zato održavanje fokusa bilo je izuzetno zahtevno.

Specifičnosti 70-milimetarskog IMAX formata uzrokovale su još jednu situaciju koju su primetili gledaoci. Deo publike u običnim bioskopskim dvoranama nije video ceo kadar. Nije reč o tome da su pojedine scene isečene, nego o tome da standardna bioskopska platna imaju drugačij odnos stranica od IMAX platna pa su ivični delovi slike morali da budu isečeni.

Uprkos tim tehničkim primedbama, film je dobio izvrsne kritike i trenutno na Rotten Tomatoesu ima 97 odsto pozitivnih recenzija.

O "Odiseji"

Originalna "Odiseja" nastala je između 725. i 675. godine pre Hrista. Smatra se da se uglavnom ne bazira na stvarnim događajima, a istoričari ni danas nisu sigurni da li se Trojanski rat doista dogodio. Autorstvo se tradicionalno pripisuje Homeru, ali i dalje se raspravlja da li je riječ o jednoj osobi ili grupi pesnika.

Kristofer Nolan na snimanju Odiseje Foto: Melinda Sue Gordon/Universal Pic/© Universal Studios. All Rights Reserved.

Nolanov film traje dva sata i 52 minuta, a produkcija je koštala 250 miliona dolara. U prve dve nedelje prikazivanja zaradio je 639 miliona dolara širom sveta, dok je glavno snimanje trajalo 91 dan.

Grčka filmska komisija potvrdila je da je Nolanova ekipa snimala na Peloponezu, uključujući Nestorovu pećinu, plaže Voidokilia i Almirolaka, utvrđenja Metoni i Akrokorint. Prema pisanju Voguea, snimalo se i u Maroku, na lokacijama u Marakešu, Esauri i Varzazatu. Glumci i ekipa viđeni su i na sicilijanskom ostrvu Favinjana, dok su scene podzemlja snimane na Islandu. Snimanje je obuhvatilo i Škotsku, uz obalu Moray Firtha, kod dvorca Findlater i u šumi Culbin.

(Kurir.rs/ Index.hr)

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