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Letnja turneja emisije "Šarenica“, koja se emituje vikendom od 9 sati na Prvom programu RTS, dovela je gledaoce i do Ivanjice - varoši u kojoj je pre pola veka nastala čuvena dramska serija "Više od igre". Tim povodom, glumac Petar Božović oživeo je uspomene na rad na ovom kultnom projektu domaće TV produkcije.

Serijski program, iz kojeg je kasnije izmontiran i istoimeni celovečernji film sa neobjavljenim materijalom, snimljen je 1976. godine i lansirao je čitavu generaciju mladih glumaca, kojima su to bile prve velike role. I sam Petar Božović našao se u toj grupi, te se sa velikim emotivnim nabojem prisetio dana snimanja.

Pogledajte u galeriji fotografije Petra Božovića:

1/8 Vidi galeriju Petar Božović Foto: Nenad Kostić, Contrast Studios

"Tada mi se desio najsrećniji trenutak u životu. Rodio mi se sin. I ja sam svaki dan, kada se završi snimanje, sedao u kola i išao pravac za Beograd da vidim ženu i dete. Srodio sam se sa tom sredinom", prisetio se glumac Petar Božović, dodajući da i dalje pamti meštane Ivanjice, od ugostitelja kod kojih su boravili i direktora lokalnog doma kulture, pa sve do kolega i filmskih radnika:

"Svi građani su normalno učestvovali u našem snimanju, nisu prilazili da se slikaju. Snimanje se odvijalo u njihovom gradu i oni su bili deo tog procesa. Bili smo kao jedna porodica, stvarno. Ekipa je bila sjajna. Snimalo se kao da se družilo. Tako je kad se snima u mestu kao što je Ivanjica, koja je prelepa."

Iako sa radošću govori o tom vremenu, Božović ne skriva tugu zbog činjenice da većina njegovih tadašnjih kolega više nije među živima.

Petar Božović Foto: Nikola Andjic/Kurir

"Sećam se kako je govorio Ljuba Tadić šetajući Novim grobljem i gledajući ona slavna imena: "Jao kakva podela, Bog te video" (smeh), e pa ta podela je bila u seriji "Više od igre"', a svi su bili debitanti", ispričao je Božović tokom gostovanja u "Šarenici".

Poruke nezaboravnog ostvarenja

Glumac je u serijalu i filmu igrao lik Danila Živića, pa se osvrnuo i na ključne poruke koje ovo delo nosi.

"To su sve nezaboravni trenuci, a najveći je onaj gde se kroz lik Pavla Vuisića, u stvari, označava otpor našeg naroda. Ili scena u kojoj veteran Prvog svetskog rata Zoki sabljom kreće na neprijatelja", istakao je glumac, a potom se sa setom prisetio kolege Slobodana Đurića, koji je nastradao ubrzo po završetku rada na seriji:

Glumac Slobodan Đurić stradao je u 32. godini Foto: Prinstcreen

"Bila je ta scena koju smo snimili kada odlazi Bobiša i viče iz voza: "Kume, zdravo, zbogom". Tako je bilo i u životu. Šta ćete... Nekada su gubici dobri da vidite kakva je sadašnjost. A ona je daleko od onoga vremena."

Pogledajte video: Petar Božović o nagradi za životno delo