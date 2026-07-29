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Nebojša Glogovac tokom bogate karijere odigrao je brojne uloge koje su obeležile domaću kinematografiju, ali se svojevremeno našao i pred ponudom koja je mogla da ga odvede u Holivud.

Slavnom glumcu ponuđeno je da se pojavi u filmu „U zemlji krvi i meda“, rediteljskom prvencu Anđeline Džoli. Ipak, Glogovac je od saradnje odustao jer nije želeo da prihvati ulogu pre nego što sazna na koji način će rat na prostoru bivše Jugoslavije biti predstavljen.

Foto: ATA images

Scenario držali u tajnosti

Glogovac je ispričao da su ga kontaktirali agenti slavne glumice, ali da tokom razgovora nisu želeli ni da izgovore njeno ime, već su je oslovljavali samo sa „ona“.

– Kontaktirali su me njeni agenti. Agent Bob tražio je da dođem na audiciju za film u London. Rekao je da ću tamo dobiti stranu s dijalozima. Ipak, kada sam tražio da mi pošalju scenario, to su vešto izbegavali s obrazloženjem da niko od potencijalnih glumaca ne sme znati šta piše u scenariju. Već ta misterija oko projekta mi je bila iritantna. Rekao sam im: „Hej ljudi, dajte da uđemo u suštinu rata, da izbegnemo šablon kako su jedni ludi i sve će nas pobiti, a drugi sede skrštenih ruku“ – rekao je glumac.

Anđelina Džoli Foto: Photo Image Press / Zuma Press / Profimedia

Ponudu nije odmah odbacio. Bio je spreman da prihvati ulogu, ali samo pod uslovom da rat ne bude predstavljen kroz jednostranu podelu na krivce i žrtve.

Komunikacija naglo prestala

– Na insistiranje agenata da prihvatim ulogu na neviđeno, odgovorio sam da hoću ukoliko film sagledava ove naše ratove kao zlo koje se desilo ljudima koji su se voleli, sarađivali, bili komšije, živeli zajedno, ženili se i udavali jedni s drugima, i u kojem su samo političari dobro prošli. Kako sam počeo da postavljam ta pitanja, tako je komunikacija koja je počela vrlo pompezno, krenula da jenjava. A završila se tipično američki. U poslednjem pismu agenti su mi napisali: „Pošto je vaš talenat toliki da bismo mogli da vam ponudimo samo glavni lik, a on je već dodeljen, nećemo imati ulogu za vas“ – ispričao je Nebojša.

Nebojša Glogovac u seriji Moj rođak sa sela Foto: Printscreen/YouTube/MilošMilošević

Film „U zemlji krvi i meda“ premijerno je prikazan 2011. godine, a Anđelina Džoli ga je potpisala kao scenaristkinja i rediteljka. Ratna drama izazvala je brojne polemike u regionu, dok su reakcije filmskih kritičara bile podeljene.

„Nisam zažalio“

Nakon što je pogledao završeno ostvarenje, Glogovac je bio uveren da je doneo ispravnu odluku.

Pogleajte ugaleriji filmske uloge Nebojše Glogovca:

1/6 Vidi galeriju Filmske uloge Nebojše Glogovca Foto: Printscreen/RTS, Kurir TV, Printscreen/Youtube