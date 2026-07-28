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Holivudski oskarovac Havijer Bardem (Javier Bardem) ponovo je glavna tema na svim društvenim mrežama! Pre samo nekoliko dana internet su preplavili snimci na kojima slavni glumac u transu peva uz Šakirin hit „Dai Dai“, zvaničnu himnu Svetskog prvenstva 2026. Njegova energija još jednom je obišla planetu, ali pravi fanovi vrlo dobro znaju da Šakira nije jedina zbog koje Bardem gubi glavu u masi! Iako ga svet trenutno gleda kako đuska uz ritmove Mundijala, ljubitelji žešćeg zvuka dobro pamte kultni momenat i snimak koji je ostao zapisan u istoriji pop-kulture - kada je ovaj glumački gigant skinuo holivudsko odelo, obukao bendovsku majicu i počeo bespoštedno da "hedbenguje" na koncertu grupe Judas Priest u Madridu!

Foto: Youtube Printscreen/The Tonight Show Starring Jimmy

Gostujući kod Džimija Felona povodom tog nezaboravnog nastupa, Bardem je kroz osmeh podelio anegdotu koja se i danas prepričava: „Zvao sam drugare da idemo zajedno, ali su mi rekli da moraju da čuvaju decu ili da uče. Rekao sam im samo 'Ćao!' i otišao sam sam. Ja sam teški metalac, obožavam Judas Priest!“, ispričao je tada holivudski glumac i oduševio milione fanova širom sveta. SVE JE SPREMNO ZA BEOGRADSKI SPEKTAKL - 28. AVGUST NA UŠĆU!

Ono što je Havijera Bardema nateralo da zaboravi na VIP lože i pobegne u gužvu, domaća publika doživiće uživo na najvećoj open-air lokaciji u prestonici!

Foto: Promo

Legendarni britanski sastav i utemeljivači heavy metal zvuka, Judas Priest, stižu u Beograd 28. avgusta, gde će na Ušću održati koncert u okviru svoje svetske turneje. Predvođeni neuništivim Robom Halfordom, čiji vokal i u osmoj deceniji bez napora probija zvučni zid, "Bogovi metala" na Ušće donose mega-produkciju, prepoznatljivu estetiku kože i nitni, kao i eksplozivnu listu najvećih hitova muzičke istorije - od „Breaking the Law“ i „Painkiller“, do „Turbo Lover“ do „You've Got Another Thing Comin“ i mnogih drugih.

Ulaznice za ovaj spektakl mogu se nabaviti su putem sajtaefinity.rs ieFinity aplikacije kao i na svim eFinity i MojKiosk prodajnim mestima.