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U svom trećem izdanju, koje se održava od 26. do 29. avgusta 2026, Festival evropskog filma Brežice prevazilazi okvire lokalnog događaja i etablira se kao jedan od najzanimljivijih novih filmskih festivala u Sloveniji i regionu.

Festival evropskog filma Brežice svoju atraktivnost duguje spajanju vrhunskog evropskog filma sa lokalnim okruženjem u kome se susreću barokna raskoš, umetnost uživanja u vrhunskim vinima, te lokacije koje su već decenijama atraktivne kako domaćim, tako i svetskim filmskim stvaraocima. Kroz ovo jedinstvo umetnosti i istančanog hedonizma festival gradi svoj prepoznatljiv identitet.

Aleš Pavlin Foto: Opština Brežice Nives Tomše

Aleš Pavlin, osnivač i programski direktor festivala, povodom trećeg izdanja manifestacije je istakao:

„Dobar filmski festival pre svega ima dušu i srce. Tako smo osmislili i Festival evropskog filma i upravo to želimo svake godine da prenesemo publici, koja nam uzvraća svojom podrškom. Naravno, važni su i vrhunski filmovi i gosti. Ove godine u Brežicama ćemo ugostiti značajno veći broj međunarodnih stvaralaca nego do sada, predstavićemo deset večernjih filmova, tri slovenačke premijere i dve slovenačke festivalske premijere. Posebno smo ponosni što ćemo prikazati i dobitnika ovogodišnje Zlatne palme u Kanu. Verujemo da Brežice postaju mesto zbog kojeg vredi doputovati po najbolji evropski film.”

Ovogodišnji program donosi vanserijski izbor filmova vodećih autora iz Evrope, među kojima su novi film Pedra Almodovara „Gorki Božić“, „Fjord“ Kristijana Munđijua – ovogodišnji dobitnik Zlatne palme u Kanu – „Milost“ Paola Sorentina, „Dva tužioca“ Sergeja Loznice, „Novi talas“ Ričarda Linklejtera i „Franc“ Agnješke Holand, kao i nekoliko slovenskih festivalskih premijera i filmova koji su osvojili nagrade na vodećim svetskim festivalima.

Foto: Promo/Aleksandar Letić

Filmovi će se takmičiti za nagrade Zlatno oko, a pobednike će odabrati međunarodni žiri sastavljen od istaknutih imena: hrvatske filmske zvezde Leone Paraminski, slovenačkog reditelja Marka Naberšnika i kiparskog reditelja i umetničkog direktora festivala Cyprus Film Days, Petrosa Haralambusa. Novost ovogodišnjeg festivala je i nagrada za izuzetan doprinos evropskom filmu; organizatori će prvog dobitnika objaviti sredinom avgusta.

Na Festivalu evropskog filma Brežice slovenačka kinematografija će se predstaviti kratkim igranim filmom „Dobrodošli kući“ Filipa Jembriha Jandrasa, u kome se protagonistkinja Vera zajedno sa svojim sinom Janom vraća u rodno Zagorje, ruralni kraj u Hrvatskoj, odakle je pre deset godina pobegla u Sloveniju; kao i dugometražnim filmom „Braća sa igrališta: početak“, sportskom dramom o generaciji slovenačkih odbojkaša koja je iz gotovo potpunog anonimusa izrasla u jednu od najcenjenijih reprezentacija na svetu.

Foto: Opština Brežice Nives Tomše

Još od osamdesetih godina prošlog veka, Brežice privlače pažnju renomiranih svetskih filmskih autora. Brežički dvorac poslužio je kao lokacija za snimanje filma „Rozenkranc i Gildenstern su mrtvi“, u kojem su nastupili budući oskarovci Geri Oldman i Tim Rot. U dvorcu Mokrice britanski pop duo Pet Shop Boys realizovao je spot za svoj hit „Heart“, uz pojavljivanje Sira Ijana Mekelena, dok je impresivni ambijent Viteške sale inspirisao i Džekija Čena, koji je tu, kao i na njenom modelu, snimao scene za film „Božji oklop“ (1986). Dinamične akcione sekvence beležene su i na starom gvozdenom mostu preko Save i Krke. Takođe, deo televizijske serije „Vetrovi rata“, sa Robertom Mičamom u glavnoj ulozi, sniman je u Brežicama i njihovoj okolini – a sličnih primera ima još mnogo.

Festival organizuju Opština Brežice, Posavski muzej Brežice i Zavod za preduzetništvo, turizam i omladinu Brežica, a održavanje manifestacije sufinansira i Filmski centar Slovenije.