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Olivera Katarina Šakić, jedna od najvećih glumačkih i muzičkih zvezda sa prostora bivše Jugoslavije, biće danas sahranjena na Novom groblju u Beogradu.

Od čuvene umetnice, koja je preminula 21. jula u 87. godini, na večni počinak oprostiće se članovi porodice, prijatelji, kolege i brojni poštovaoci njenog rada. Sahrana će biti obavljena u Aleji zaslužnih građana, a početak je zakazan za 12.30 časova, saopštila je porodica.

Pogledajte u galeriji fotografije sa sahrane:

1/14 Vidi galeriju Sahrana Olivere Katarine Foto: Petar Aleksić

Sin prvi stigao

Naša ekipa nalazi se na Novom groblju, gde je među prvima stigao Oliverin sin Mane Šakić, poznati slikar.

Odeven u crno i vidno utučen, Mane je doneo aranžman od cveća u obilku suze i njenu sliku, a potom seo ispred crkve u kojoj će biti održano opelo. Ozbiljnog lica, nem od bola čekao je početak poslednjeg ispraćaja svoje majke.

Olivera Katarina bila je izuzetno vezana za sina jedinca, kojeg je dobila u braku sa Miladinom Šakićem. Mane je godinama živeo i stvarao u inostranstvu, ali je sa majkom ostao veoma blizak.

Pogledajte u videu ispod:

00:07 Sahrana Olivere Katarine, sin Mane prima saučešća Izvor: Kurir

Ostavila neizbrisiv trag

Olivera Katarina ostavila je neizbrisiv trag u domaćoj i svetskoj umetnosti. Zapažene uloge ostvarila je u filmovima „San“, „Jutro“, „Skupljači perja“, „Biciklisti“ i „Zazidani“, kao i u brojnim televizijskim dramama i pozorišnim predstavama.

Pored glume, publiku je osvojila i kao izvođač šansona, romskih i starogradskih pesama. Nastupala je u najuglednijim koncertnim dvoranama širom sveta, uključujući i čuvenu parisku Olimpiju, u kojoj je ostvarila veliki uspeh.

„Bez govora, molim“

Pogledajte u galeriji fotografije Olivere Katarine iz mladosti:

1/8 Vidi galeriju Olivera Katarina u mladosti Foto: Printscreen, Promo/Kurir Televizija

Iako je decenijama važila za jednu od najvećih zvezda jugoslovenske kulturne scene, Olivera za sebe nije želela pompezan ispraćaj. Verovala je da će njen sin pronaći mesto na kojem će moći da je posećuje u miru.

– Moj će sin već naći neko mirno mesto gde će me posećivati – rekla je Olivera.

Kada su je u jednom od poslednjih velikih razgovora za NIN upitali da li želi da joj neko održi govor nad grobom, odgovorila je kratko i nedvosmisleno:

– Bez govora, molim.

Usledilo je pitanje kojoj bi se rečenici, ipak, nadala u tom oproštajnom govoru. Njen odgovor bio je podjednako snažan i tajanstven:

– Onoj neizgovorenoj – zaključila je Olivera Katarina.

Video: Olivera Katarina o Severini