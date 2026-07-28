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Ministar kulture Nikola Selaković prisustvovao je danas komemorativnom skupu u Skupštini Grada Beograda, organizovanom povodom smrti proslavljene glumice, pevačice i književnice Olivere Katarine, i tom prilikom odao poštu jednoj od najznačajnijih umetnica srpske kulture.

Foto: Ministarstvo Kulture

Obraćajući se prisutnima, ministar je istakao da je Olivera Katarina svojim izuzetnim talentom, harizmom i umetničkom snagom daleko prevazišla granice Balkana, osvojivši svetske kulturne centre i ostavivši neizbrisiv trag u filmskoj i muzičkoj umetnosti.

"Olivera Katarina ostaje upamćena kao nesumnjivo najoriginalnija glumačka i muzička diva našeg podneblja, čija je biografija podjednako fascinantna kao i uloge koje je tumačila", poručio je ministar.

Podsetivši na njenu nezaboravnu ulogu Lenče u filmu Sakupljači perja, međunarodne uspehe, nastupe na najznačajnijim svetskim scenama i bogatu muzičku karijeru, ministar je naglasio da je Olivera Katarina bila umetnica koja je dostojno predstavljala srpsku kulturu u svetu i čiji je opus postao deo nacionalnog kulturnog nasleđa.

Govoreći o njenom životnom putu, Selaković je podsetio da su velike uspehe često pratila osporavanja i nepravde, ali da je vreme potvrdilo istinsku vrednost njenog stvaralaštva. On je podsetio i da su joj Zlatna plaketa Jugoslovenske kinoteke, Vukova nagrada za životno delo i nacionalno priznanje Ministarstva kulture, odnosno Vlade Srbije, koje joj je za vrhunski doprinos kulturi dodeljeno 2013. godine, predstavljali zasluženo priznanje za izuzetan doprinos srpskoj umetnosti.

Foto: Ministarstvo Kulture

"Trag Olivere Katarine u srpskoj kulturi ostaće večan, dubok i neizbrisiv. Sada kada više nije među nama, to će postajati sve vidljivije i vidljivije. Neka joj je večna slava i Bog joj dušu prosti", zaključio je ministar.