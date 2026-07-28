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Ministar kulture Nikola Selaković stigao je na Novo groblje u Beogradu, gde će danas biti sahranjena Olivera Katarina.

Selaković je na poslednji ispraćaj velike umetnice doneo veliki cvetni aranžman u obliku suze, a potom se pridružio članovima porodice, prijateljima i kolegama koji su došli da se oproste od legendarne glumice i pevačice.

Pogledajte u videu njegov dolazak:

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Nikola Selaković na sahrani Olivere Katarine Izvor: Kurir

Govorio na komemoraciji

Ministar kulture jutros je govorio i na komemoraciji Oliveri Katarini, koja je održana u Svečanoj sali Skupštine grada Beograda, u prisustvu članova porodice, prijatelja, kolega i poštovalaca njenog rada.

Selaković je tom prilikom rekao da je Olivera Katarina bila „jedna od poslednjih istinskih veličina srpske, jugoslovenske, evropske i svetske umetnosti“, istakavši da će njen umetnički opus ostati trajna vrednost nacionalne kulture.

Pogledajte u galeriji ispod fotografije sa sahrane Olivere Katarine:

Sahrana Olivere Katarine Foto: Petar Aleksić

„Bila je fenomen i simbol jedne ere“

– Olivera Katarina nije bila samo glumica i pevačica, ona je bila fenomen, simbol jedne ere, žena koja je svojim talentom i lepotom odavno prevazišla granice Balkana, pokorivši svojim darom svetske metropole poput Pariza i Njujorka. Ostaje upamćena kao najoriginalnija glumačka i muzička diva našeg podneblja, čija je biografija podjednako fascinantna kao i uloge koje je tumačila – ocenio je Selaković.

Pogledajte u galeriji fotografije sa komemoracije Olivere Katarine:

Komemoracija Oliveri Katarini Foto: Ministarstvo Kulture

Olivera Katarina preminula je 21. jula u 87. godini. Od nje se danas na Novom groblju opraštaju članovi porodice, prijatelji, kolege i brojni poštovaoci njenog stvaralaštva.

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 Video: Sin Olivere Kovačević na sahrani

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Sahrana Olivere Katarine, sin Mane prima saučešća Izvor: Kurir