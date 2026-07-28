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Olivera Katarina, jedna od najvećih umetnica sa prostora bivše Jugoslavije, biće danas ispraćena na večni počinak na Novom groblju u Beogradu.

Čuvena glumica i pevačica preminula je 21. jula 2026. godine, a biće sahranjena u Aleji zaslužnih građana. Od nje će se oprostiti članovi porodice, prijatelji, kolege i brojni poštovaoci njenog rada. Porodica je ranije potvrdila vreme i mesto sahrane.

Pogledajte u galeriji fotografije sa sahrane:

1/14 Vidi galeriju Sahrana Olivere Katarine Foto: Petar Aleksić

Počivaće pored dvojice velikana

Olivera Katarina biće sahranjena pored istaknutog kompozitora narodne muzike Andrije Bajića i legendarnog košarkaškog trenera Duška Vujoševića.

Tako će velika umetnica počivati uz dvojicu ljudi koji su, svako u svojoj oblasti, ostavili neizbrisiv trag u domaćoj kulturi i sportu.

Poslednja želja Olivere Katarine

Iako je decenijama važila za jednu od najvećih zvezda jugoslovenske kulturne scene, Olivera Katarina za sebe nije želela pompezan ispraćaj.

00:07 Sin Olivere Katarine slomljen ispred crkve na sahrani majke Izvor: MONDO/Ana Živančević

U razgovoru za NIN otkrila je da veruje da će njen sin Mane pronaći mirno mesto na kojem će moći da je posećuje.

– Moj će sin već naći neko mirno mesto gde će me posećivati – rekla je Olivera.

Kada su je upitali da li želi da joj neko održi govor nad grobom, odgovorila je kratko i nedvosmisleno:

– Bez govora, molim.

Usledilo je pitanje kojoj bi se rečenici, ipak, nadala u tom oproštajnom govoru. Njen odgovor bio je podjednako snažan i tajanstven:

– Onoj neizgovorenoj – zaključila je Olivera Katarina.

Olivera Katarina neće počivati pored muža

Sin Olivere Katarine, slikar Mane Šakić na njenoj sahrani Foto: Petar Aleksić

Čuvena umetnica iza sebe ima dva braka, sa književnikom i rediteljem Vukom Vučom i sa Miladinom Šakićem. Iako su oba njena bivša muža sahranjena u Aleji, Olivera će počivati u odvojenoj grobnici.

Videdo: Opelo Oliveri Katarini na Novom Groblju