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Bosanskohercegovačka glumica Jasna Žalica (58), koju je domaća publika zavolela kao čuvenu kućnu pomoćnicu Šefiku u hit seriji "Lud, zbunjen, normalan", otvorila je dušu o svojoj bogatoj karijeri, a mnogi je nisu prepoznali kada se pre dve godine pojavila na crvenom tepihu.

Jasna se posebno osvrnula na rad sa neprežaljenim Mustafom Nadarevićem, ali i otkrila pravi razlog svog iznenadnog odlaska iz popularnog projekta.

Mustafa Nadarević u seriji Lud, zbunjen, normalan Foto: Printskrin Youtube

Iako njena izuzetno uspešna i bogata glumačka karijera traje već više od tri decenije i obuhvata brojne značajne projekte, simpatije najšire publike osvojila je upravo ulogom kućne pomoćnice u domu porodice Fazlinović.

U ovoj roli, Jasna je neretko bila meta duhovitih opaski i smicalica čuvenog Izeta Fazlinovića, kojeg je maestralno i nezaboravno odigrao pokojni glumac Mustafa Nadarević.

Jasna Žalica Foto: GABRIEL BOUYS / AFP / Profimedia

"Mustafa je bio istinski gospodin i prijatelj"

Prisećajući se legendarne saradnje sa Nadarevićem, Žalica je istakla da je on bio umetnik zbog kojeg se mladi ljudi i odlučuju za glumački poziv, te osoba od koje se neprestano uči.

Opisala ga je kao pravog gospodina i iskrenog prijatelja. Kako je naglasila, rad sa njim u kadru uvek je bio potpuno prirodan, uz poseban osećaj dugogodišnjeg zajedništva i bliskosti.

Jasna Žalica Foto: Maxima film / KinoElektron / Bib / AFP / Profimedia

Pravi razlog napuštanja serije

Mnoge je svojevremeno iznenadila njena odluka da napusti seriju "Lud, zbunjen, normalan" nakon svega 36 snimljenih epizoda. Iako su gledaoci obožavali njen lik, Jasna je odlučila da se povuče zbog drugih poslovnih izazova koji su joj u tom trenutku bili privlačniji i predstavljali su joj prioritet.

Ipak, na radost mnogobrojnih fanova širom regiona, glumica je nakon nekoliko godina odlučila da se vrati u ovaj kultni projekat.

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