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Olivera Katarina, legendarna glumica i pevačica, sahranjena je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu, a na poslednjem ispraćaju, osim porodice i prijatelja, okupile su se mnoge ličnosti iz javnog života Srbije.

Olivera Katarina je, podsetimo, preminula 21. jula u 87. godini. Jedna od najvećih diva šezdesetih i sedamdesetih godina 20. veka preminula je u Beogradu, a iza sebe je ostavila neizbrisiv trag i impozantnu karijeru.

U galeriji pogledajte ko je od poznatih bio na sahrani Olivere Katarine:

1/24 Vidi galeriju Poznati na sahrani Olivere Katarine Foto: Stefan Stojanović/Mondo

Sin Olivere Katarine, Mane Šakić, primao je saučešće pored posmrtnih ostataka majke, a među onima koji su došli da se od nje oproste našli su se brojni glumci, ali i ministar kulture Nikola Selaković.

Među kolegama koje su došle da se oproste od Olivere Katarine su i glumci Sonja Kolačarić, Snežana Savić, Maja Mandžuka, Ksenija Janićijević, Ivana Žigon, Rastko Janković.Kompozitor Aleksandar Milanović Kobac takođe je došao da uputi poslednje zbogom jugoslovenskoj divi, kao i bivši legendarni košarkaš Zoran Moka Slavnić.

U galeriji pogledajte fotografije ministra kulture Nikole Selakovića na sahrani Olivere Katarine:

1/6 Vidi galeriju Ministar kulture Nikola Selaković na sahrani Olivere Katarine Foto: Petar Aleksić

Nakon govora koji je održao na komemoraciji velikoj umetnici, ministar kulture Nikola Selaković došao je da uputi i poslednje zbogom jugoslovenskoj divi, a u rukama je nosio veliki venac od cveća.

Komemoracija u Skupštini grada

Prethodno je danas u Svečanoj sali Skupštine grada Beograda održana komemoracija povodom smrti legendarne umetnice Olivere Katarine. U prisustvu članova porodice, brojnih prijatelja, kolega i poštovalaca, odata je poslednja počast ženi koja je svojim glasom, lepotom i talentom ostavila neizbrisiv trag u srpskoj, ali i svetskoj umetnosti.

Na komemoraciji se prisutnima obratio ministar kulture Nikola Selaković, koji je istakao da je odlazak Olivere Katarine simbolično označio "kraj jedne velike epohe srpske kulture".

U galeriji pogledajte fotografije s komemoracije Oliveri Katarini:

1/8 Vidi galeriju Komemoracija Oliveri Katarini Foto: Ministarstvo Kulture

"Olivera Katarina nije bila samo glumica i pevačica, ona je bila fenomen, simbol jedne ere, žena koja je svojim talentom i lepotom odavno prevazišla granice Balkana, pokorivši svojim darom svetske metropole poput Pariza i Njujorka", istakao je ministar, podsećajući na njene neverovatne uspehe van granica naše zemlje.

Selaković je naglasio da će prebogati umetnički opus slavne Olivere ostati trajna vrednost naše nacionalne kulture. On ju je opisao kao "jednu od poslednjih istinskih veličina srpske, jugoslovenske, evropske i svetske umetnosti".

"Ostaje upamćena kao najoriginalnija glumačka i muzička diva našeg podneblja, čija je biografija podjednako fascinantna kao i uloge koje je tumačila", zaključio je Selaković, odajući počast ženi čije će ime i delo živeti večno.

Video: Sin Olivere Katarine na sahrani majke