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Duboko u šumama Nacionalnog parka Tara, nedaleko od vidikovca Bilješka stena, i danas stoji kućica iz filma „Ptice koje ne polete“. Skromna brvnara, sagrađena za potrebe snimanja, gotovo tri decenije kasnije privlači ljubitelje domaće kinematografije, planinare i turiste.

Film Petra Lalovića iz 1997. godine ostao je upamćen kao jedna od najpotresnijih priča domaćeg filma. Prati desetogodišnju Vesnu, devojčicu obolelu od leukemije, koju deda, nekadašnji šumar, odvodi iz zagađenog grada u netaknutu planinsku prirodu. Glavne uloge odigrali su Bata Živojinović i Ivana Šurdić, a u filmu se pojavljuju i Neda Arnerić, Miodrag Krivokapić, Petar Kralj i Svetlana Bojković.

Pogledajte u galeriji kadrove iz filma:

1/5 Vidi galeriju Ptice koje ne polete Foto: Youtube Printscreen

Kućica ostala na Tari

Brvnara u kojoj su snimane neke od najemotivnijih scena nije postojala pre filma, već ju je podigla filmska ekipa. Nakon završetka snimanja ostala je na Tari, a danas predstavlja svojevrsni spomenik ostvarenju koje je rasplakalo generacije gledalaca.

Iako su prošle godine ostavile trag, kućica je zadržala prepoznatljiv izgled, pa mnogima deluje kao da je vreme na ovom mestu stalo.

Kako danas izgleda kuća u kojoj su snimane scene iz filma „Ptice koje ne polete“, pogledajte u galeriji ispod:

1/5 Vidi galeriju Kućica iz filma Ptice koje ne polete kod Bilješke stene na Tari Foto: instagram printscreen/tripovanje.duop

Put dug šest kilometara

Kućica se nalazi u blizini Bilješke stene, vidikovca udaljenog oko šest kilometara od Predovog krsta. Smešten je na 1.225 metara nadmorske visine, a do njega vodi put kroz guste šume i netaknutu prirodu Tare.

Oni koji stignu do ovog mesta mogu da uživaju u pogledu na jezero Perućac, reku Drinu i Bajinu Baštu. U blizini raste i Pančićeva omorika, biljna vrsta koja predstavlja jedan od najprepoznatljivijih simbola Tare.

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