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Izvođenjem jedne od najvoljenijih opera na svetu, „Evgenije Onjegin” Petra Iljiča Čajkovskog, 5. septembra otvara se treća sezona Plave dvorane Sava Centra. Po prvi put na ovoj sceni, delo izvodi ansambl Narodnog pozorišta u Beogradu, dok režiju potpisuje Mario Pavle del Monako.

Nastala prema istoimenom romanu u stihovima Aleksandra Puškina, opera „Evgenije Onjegin” već više od jednog veka osvaja publiku širom sveta. Čajkovski ju je nazvao „lirskim scenama”, stvarajući intimnu priču o ljubavi, propuštenim prilikama, sazrevanju i kajanju - teme koje i danas podjednako snažno odjekuju kod gledalaca.

Foto: Narodno pozorište u Beogradu

U središtu priče je Tatjana, mlada devojka čija iskrena ljubav prema Evgeniju Onjeginu ostaje neuzvraćena. Njeno čuveno ljubavno pismo, Onjeginovo odbijanje, kobni dvoboj i ponovni susret godinama kasnije čine okosnicu jedne od najpotresnijih ljubavnih priča svetske književnosti i opere - priče o ljubavi koja dolazi prekasno da bi promenila sudbinu.

Ovim naslovom Sava Centar nastavlja da gradi program koji publici donosi najznačajnija ostvarenja domaće i svetske izvođačke umetnosti, potvrđujući poziciju najvećeg kulturnog centra u regionu.

Foto: Narodno pozorište u Beogradu

Budite deo gala otvaranja nove sezone Plave dvorane, ulaznice su u prodaji putem linka Tickets | Opera Evgenije Onjegin i na svim Ticket Vision prodajnim mestima, po cenama već od 1500 RSD.