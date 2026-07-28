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Hrvatska književnica Vedrana Rudan uvek je otvoreno, britko i bez zadrške govorila o svom privatnom životu i ljubavnim izborima, ne skrivajući čak ni one najbolnije detalje. Njena životna priča prepuna je kontrasta – od teškog porodičnog nasilja do pronalaska prave i mirne ljubavi.

U svom prvom braku, koji je potrajao 14 godina, Vedrana je dobila sina Slavena i ćerku Asju, ali je preživljavala pravi pakao zlostavljanja. Surovo iskreno je svog prvog supruga opisala kao perfidnijeg, lukavijeg i kao "sigurnog psihopatu". Opisujući manipulaciju kroz koju je prolazila, izjavila je: "Jedan dan pljuska, drugi buket cveća. Bila sam zbunjena kao i sve zlostavljane žene, jer danas te prebije, a sutra ti donese buket cveća".

Romansa je planula dok je bila udata

Ipak, obrt u njenom emotivnom životu dogodio se kada je upoznala osam godina mlađeg advokata Ljubišu Drageljevića. Romansa između njih planula je dok je književnica još uvek bila udata za prvog supruga, zbog čega je i stavila tačku na taj brak.

Drageljević je uspeo da unese mir u njen život, a Vedrana je priznala da ju je on promenio nabolje i naučio toleranciji. Pored skladnog odnosa sa mlađim suprugom, veliku snagu joj daju i deca za koju ističe da joj svakodnevno dokazuju šta je bezuslovna ljubav, kao i da su izuzetno obrazovana.

Nažalost, autorka britkog pera danas bije svoju najtežu bitku – borbu sa rakom. Njeno zdravstveno stanje izuzetno je ozbiljno i iscrpljujuće, što je i sama potvrdila kada se nedavno oglasila pravo iz bolnice. Tom prilikom je istakla da nije u stanju da daje intervjue jer prolazi kroz težak proces lečenja, poslavši snažnu poruku svima: "Čuvajte zdravlje, veliki pozdrav svima".

(Kurir.rs/Žena)

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