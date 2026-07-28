Novi roman Danijela Jovanovića: "Kamelija i čudovište" - borba koju do sada niste videli
Danijel Jovanović, pisac domaće fantastike za mlade, objavio je knjigu "Kamelija i čudovište".
Sedmi roman Jovanovića je priča o porodičnim vezama, velikom gubitku, besu, borbi sa sopstvenim demonima i o čudovištu kakvo do sada niste videli.
Istog trenutka kad je maćeha kročila kroz vrata, devojčica je znala da nešto nije bilo u redu. Međutim, drugi kao da ne vide isto što i ona. Da bi spasila svoju porodicu, Kamelija će morati da uradi ono najteže - da prvo pobedi samu sebe.
Nakon serijala "Severna kapija" i romana epske fantastike "Zaire", Danijel donosi priču za koju sam kaže da je jedna od najintimnijih i emocionalno najsloženijih koju je do sada napisao. Knjigu je objavila IK Kapija books.
Danijel Jovanović je diplomirani filolog hispanista, pisac, prevodilac i izdavač, koji živi i radi u Beogradu. Nakon serijala Severna kapija, koji čine četiri romana, izdao je nesvakidašnji roman za decu Gospodinova kuća, a potom i roman Zaire. Napisao je i nekoliko kratkih priča koje su objavljenje u više zbirki u okviru raznih regionalnih književnih takmičenja.
Dobitnik je nagrade za najbolji prevod organizovane od strane ambasade Španije u Beogradu, kao i prve nagrade na međunarodnom festivalu poezije i proze "Janoš Siveri". Bio je i predsednik žirija Republičkog festivala osuđeničkog literarnog stvaralaštva koji tradicionalno organizuje KPZ u Valjevu. Danijel je osnivac i urednik izdavačke kuće "Kapija books'' u Beogradu koja se pretežno bavi klasicima književnosti za decu i mlade od kojih su neki prvi put prevedeni na srpski jezik.