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Glumac Milan Vasić ispričao je da ga je kosovska policija pozvala na informativni razgovor uoči kulturno-umetničkog programa u manastiru Svetih arhangela kod Prizrena. Kako tvrdi, dobio je i papir sa pravilima ponašanja i spiskom onoga što tokom nastupa ne sme da peva i govori.

U nedelju, 26. jula, u manastiru Svetih arhangela obeležen je praznik Svetog arhangela Gavrila. Liturgiji je prisustvovao veliki broj vernika, koje su pripadnici kosovske policije pretresali na ulazu u portu manastira. Nakon bogosluženja održan je kulturno-umetnički program, tokom kojeg su nastupila folklorna društva i Milan Vasić.

Foto: printscreen/instagram/milanvasic_official

„Bilo je mnogo tenzija“

Glumac je sada u jutarnjem programu RTS-a otkrio šta se dešavalo pre njegovog nastupa i priznao da je bio zabrinut jer je sa njim bila čitava porodica.

– Ja se već pet godina Kosovom bavim na svoj način, do sada nisam imao ovakvu situaciju. Bilo je mnogo tenzija... Noć pre toga mi je javljeno da će biti mnogo policije kao na Gazimestanu, cela porodica mi je bila i zbog toga sam se plašio. U putu sam imao tenziju, kad sam došao tamo imao sam obezbeđeno mesto gde sam parkirao auto, a onda su mi pretresli automobil. Očekivao sam da je to to, spremam se i oblačim nošnju, međutim, zvali su me na informativni razgovor sa komandirom i pet-šest policajaca – započeo je Milan Vasić.

Foto: Nemanja Nikolić

Dobio spisak zabranjenih tema

Kako je objasnio, policiju je zanimalo šta će raditi tokom programa, čiji je kulturni deo sam organizovao. Tvrdi da su mu tom prilikom saopštili šta sme, a šta ne sme da peva.

– Informativni razgovor je bio da vide šta ću ja da radim, jer to je moj koncept, ja sam organizator kulturnog dela. Govorili su mi šta smem, šta ne smem da pevam, daju mi papir sa pravilima ponašanja. Nažalost, kasnije sam čitao, jer u jednoj stavki piše da ne smeju da se koriste nacionalne zastave, pevanje o Metohiji, bilo koju pesmu koju imam u kojoj se pominje Metohija ne smem da pevam, sve što je vezano za Kosovo za njih u negativnom kontekstu. Ja sam izbacio sve svoje pesme, nije mi žao, jer mi cilj nije bio da tog dana pokazujem koliki sam Srbin, samim tim što sam tu i okupio rekordan broj, oko 3.000 ljudi.

Pogledajte u galeriji kako izgleda imanje Milana Vasića na Kosovu i Metohiji:

1/7 Vidi galeriju Imanje Milana Vasića Foto: Milan Vasic/Instagram

„Pitao sam da li uopšte smem da pevam“

Vasić je zbog izrečenih upozorenja razmišljao koje numere može da izvede, a da u njima nema reči koje su označene kao sporne.

– Ja sam pitao komandira da li smem uopšte da pevam. Ali ako ja pomenem nešto od zabranjenog, oni će reagovati, prekidaju koncert, vode me ili šta rade već. Razmišljao sam tada koje pesme mi imaju reči koje su zabranjene. Pevao sam stare srpske pesme. Kad sam ostavio sina da spava, video sam snajperiste preko puta mene. Nije svejedno zbog naroda koji je tu i sve vidi, ja sam rekao sebi da to moram da uradim jer nikoga ne vređam. Uspeli smo u tome, jer nije bilo nijednog incidenta – rekao je Milan Vasić.

Foto: Nemanja Nikolić

Ponosan što nije bilo incidenata

Glumac je primetio da su okupljeni na početku bili uzdržani, što je povezao sa nedavnim događajima na Gazimestanu, gde su pojedini ljudi hapšeni zbog pevanja. Ipak, kaže da je kasnije među vernicima video veliku sreću.

– Sreća je što su bili tu, što se sve to dešavalo u manastiru, ali prvi put sam primetio i ne zameram, zato što je bilo dešavanje na Gazimestanu i ljudi su hapšeni jer su pevali, sad je bilo malo sa rezervom. Ali sam video veliku sreću u očima, ljudi su mi prilazili iz različitih delova Jugoslavije. Ponosan sam što je na kraju bilo bez incidenata.

Video: Milan VAsić krstio sina