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Glumac Milan Vasić ispričao je da ga je kosovska policija pozvala na informativni razgovor uoči njegovog nastupa u manastiru Svetih arhangela kod Prizrena. Kako tvrdi, policajci su mu uručili papir sa pravilima ponašanja i upozorili ga koje pesme ne sme da izvodi.

U nedelju, 26. jula, u manastiru Svetih arhangela obeležen je praznik Svetog arhangela Gavrila. Liturgiji je prisustvovao veliki broj vernika, koje su pripadnici kosovske policije pretresali na ulazu u portu. Nakon bogosluženja održan je kulturno-umetnički program, na kojem su nastupila folklorna društva i Milan Vasić.

Foto: Nemanja Nikolić

Vasić je zbog upozorenja morao da promeni repertoar i razmisli koje pesme može da izvede, a da u njima nema reči koje su označene kao sporne.

– Ja sam pitao komandira da li smem uopšte da pevam. Ali ako ja pomenem nešto od zabranjenog, oni će reagovati, prekidaju koncert, vode me ili šta rade već. Razmišljao sam tada koje pesme mi imaju reči koje su zabranjene. Pevao sam stare srpske pesme. Kad sam ostavio sina da spava, video sam snajperiste preko puta mene. Nije svejedno zbog naroda koji je tu i sve vidi, ja sam rekao sebi da to moram da uradim jer nikoga ne vređam. Uspeli smo u tome, jer nije bilo nijednog incidenta – rekao je Milan Vasić.

Detalje o informativnom razgovoru sa kosovskom policijom možete pročitati OVDE:

Foto: Kurir TV

Pre dve godine prozvao kolege

Milan Vasić je i 2024. godine pevao u porti manastira Svetih arhangela, gde se tada okupio veliki broj vernika. Nakon nastupa oglasio se na Instagramu uz snimak na kojem izvodi pesmu „Ja sam momče sa Kosova“.

Glumac je zahvalio svima koji su došli, ali nije krio razočaranje zbog kolega koje nisu podržale događaj.

– Cilj mi je bio da okupim najveći broj vernika u manastiru Svetih Arhangela u Prizrenu, u poslednjih 20 godina. I uspeo sam. Najveća radost je što je bilo mnogo dece. U toku pevanja, mogao sam nekoliko puta da zaplačem od sreće. Uspeo sam da ne zaplačem, ali mnogi nisu… Bilo je mnogo emocija, ljudi su pevali, igrali i plakali od sreće. Hvala Igumanu Mihailu što mi je dozvolio da baš ja budem organizator za kulturni deo programa, hvala svim ljudima koji su došli na liturgiju i koncert, hvala mojim kolegama koji su došli kao podrška, hvala svim učesnicima programa i hvala svim poznatim pevačima i glumcima koji, ne samo da nisu došli, nego se ni oglasili nisu – napisao je tada Vasić.

Pogledajte u galeriji kako izgleda Vasićevo imanje na Kosovu i Metohiji:

1/7 Vidi galeriju Imanje Milana Vasića Foto: Milan Vasic/Instagram

– Prvo sam se zbog toga razočarao, a onda sam shvatio da je bolje ovako, jer sad bar znamo kakav odnos imaju prema Kosovu i Metohiji. Sve u svemu, jako sam ponosan i srećan, vidimo se i dogodine – dodao je glumac.

Ostao veran svom pozorištu

Vasić je godinama član Narodnog pozorišta Priština, a svojevremeno je odbio mogućnost da njegova matična scena postane neko od beogradskih pozorišta.

Milan Vasić kod manastira Gračanica Foto: printscreen/instagram/milanvasic_official

– Nisam hteo da ponovo pokazujem i dokazujem se sa tada već 35 godina.Narodno pozorište Priština je drugačije. Ima dušu. Naš zadatak je da edukujemo publiku i odemo do mesta gde niko ne igra. Voleo bih da odem u penziju iz ove kuće – rekao je svojevremeno dramski umetnik.

Video: Milan Vasić krstio sina