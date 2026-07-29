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Međunarodni program ReActing as a Star raspisao je poziv za prijave za "ReActing+ Regional Acting Workshop" (regionalnu glumačku radionicu), novu dvodnevnu radionicu koja se održava od 27. do 28. avgusta 2026. godine u Herceg Novom, kao deo industrijskog programa Montenegro Film Rendezvous, u okviru 39. Filmskog festivala Herceg Novi, u saradnji i uz podršku Filmskog centra Crne Gore i Britanskog saveta.

Radionica ReActing+ okuplja regionalne glumce i podstiče razmenu iskustava i stručno usavršavanje kroz rad sa ekspertima, donoseći praktične smernice za glumu ispred kamere, promotivne alate, proces kastinga, analizu scena i izradu profesionalnih „self-tape“ snimaka za međunarodno tržište. Radionicu vode Klodija Blant (Claudia Blunt), casting direktorka iz Ujedinjenog Kraljevstva, Maurilio Manjano (Maurilio Mangano), casting direktor iz Italije, i Sebastijan Kavaca (Sebastian Cavazza), glumac iz Slovenije, koji donose znanja zasnovana na sopstvenom profesionalnom iskustvu i savremenim metodama rada.

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Foto: Dragana Udovičić

Poziv je namenjen profesionalnim glumcima i glumicama uzrasta između 20 i 45 godina iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Albanije, Severne Makedonije i Kosova. Uslov je tečno znanje engleskog jezika, jer se radionica izvodi isključivo na engleskom. Biće odabrano 10 učesnika. Učešće je besplatno, a putni troškovi i smještaj (3 noći, od 26. do 29. avgusta 2026. godine) u potpunosti su pokriveni. Rok za prijave je 7. avgust 2026.

ReActing+ je nastavak već uspešnog koncepta programa ReActing as a Star, pokrenutog 2022. godine u saradnji s nacionalnim filmskim institucijama, koji se realizuje u produkciji Pari Pikule i Secret Arts Cinema u partnerskoj saradnji sa Slovenačkim filmskim centrom, te uz podršku Hrvatskog audiovizuelnog centra, Filmskog centra Srbije i Filmskog centra Crne Gore.

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Foto: Promo

Za pet godina održavanja u programu je učestvovalo više od 70 glumaca i glumica iz Hrvatske, Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije.

Međunarodnu relevantnost projekta potvrđuje dugogodišnja saradnja s vodećim svetskim udruženjima casting direktora: International Casting Directors Association (ICDA) i Casting Society (CSA).

Više informacija, kao i formu za prijave, možete da pronađete na https://fccg.me/pozivi-za-prijave/reacting-regional-acting-workshop-2026

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