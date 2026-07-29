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Posle decenija na sceni, brojnih uloga i priznanja, za Tanju Bošković je najveće životno bogatstvo ipak ono što se ne meri nagradama – ljubav, prijateljstvo, vera i sposobnost da kako kaže čovek bude prisutan u trenutku.

"Srećna sam preko svake mere, mnogo više nego što sam zaslužila. Imam decu, imam ljubav i mnogo više nego što zaslužujem u svakom trenutku", rekla je Tanja Bošković.

Kako je istakla, posebnu radost pronalazi u veri, porodici i ljudima koji je okružuju.

"Raduje me kada odem na liturgiju. Radujem se što sam zdrava, što imam sestrinu Nadu, kumu, prijatelje, što smo svi dobro i što se držimo. To je, rekla bih, lekcija života", navela je glumica.

Tanja Bošković Foto: Damir Dervišagić

Penzija – vreme kada čovek ima priliku da primeti život

Govoreći o godinama posle aktivne karijere, Tanja Bošković kaže dapenzija za nju nije odricanje, već privilegija.

"Koliko su srećni ljudi koji dožive penziju. Možete da radite koliko hoćete, pogotovo kada ste zdravi, ali ne morate. Tada imate vremena da obratite pažnju na detalje, a detalji nas čine bogatijim", rekla je.

Kaže da joj više ne smetaju ni velike vrućine, jer je naučila da živi bez žurbe.

"Ne moram više nigde da stignem. Ako neću da izađem, ostaću u svojoj kući sa debelim zidovima. Ako odem u prodavnicu, mogu da sačekam u miru da svi kupe šta treba, a onda da se radujem nečemu tako jednostavnom kao što su jagode", ispričala je.

"Vera uči čoveka strpljenju"

Na pitanje da li se životna mudrost stiče ili se sa njom čovek rađa, Tanja Bošković kaže da je deo karaktera nasleđen, ali da se najvažnije lekcije uče.

"Sigurno postoji nešto genetski, nešto što sam nasledila od svojih roditelja, ali strpljenje se uči. Uči se kroz veru, pre svega", rekla je.

Prema njenim rečima, vera čoveku donosi mir i pomaže mu da razlikuje važno od nevažnog.

"Kada to naučite, prestanete da se sekirate oko gluposti. Smirite se. Ne morate nigde da stignete po svaku cenu", navela je glumica.

Tanja Bošković kao Lola Golubović u seriji Srećni ljudi Foto: Printscreen/Youtube

"Srećni ljudi" su ostali u srcima publike

Osvrćući se na povratak starih televizijskih serija, Tanja Bošković je govorila i o popularnosti serije "Srećni ljudi", koja se i danas gleda sa velikom pažnjom.

"To vam govori da su te serije zapravo radost, neki drugi život, lep život. Vraćaju nas u neka vremena", rekla je.

Istakla je da je serija bila dobro napisana i da je okupila izuzetnu ekipu.

"Ne mogu da zaboravim prijateljstva sa Radom Smiljanić, sa Batom, sa ljudima koji su bili deo tog vremena. Najvažnije što ostaje iza glume nisu samo uloge, već prijateljstva", dodala je.

Još uvek voli pozorište

Tanja Bošković je podsetila i na svoje glumačke početke, kao i na saradnju sa velikanima jugoslovenskog filma.

„Moj prvi veliki film bio je ‘Košava’ sa Batom Živojinovićem. To su ljudi koji ostaju u srcu. Danas je najvažnije da se ta druženja i uspomene sačuvaju“, navela je.

Tanja Bošković Foto: Boris Katančević

Iako je osvojila brojna priznanja, kaže da joj nagrade nisu najvažnije.

"To nije istina da sam osvojila sve. Nisam osvojila Oskara, ali šta će vam to?", rekla je uz osmeh.

Glumica i dalje igra u pozorištu, a publiku će moći da je vidi u predstavama "Uspomene Sare Bernar", "Suze su okej" i "Kabare".

"Još uvek imam tu strast. Volim pozorište, volim da radim i da se igram", rekla je Tanja Bošković.

Najavila je da je očekuju nova gostovanja i predstave, a publiku je pozvala da dođe na "Uspomene Sare Bernar" u Herceg Novom.

"To je grad u kojem ću jednog dana živeti. Dođite da gledate predstavu, ja u njoj zaista uživam", poručila je Tanja Bošković.

(Kurir.rs/RTS)

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