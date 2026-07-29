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Glumac Milan Vasić pozvan je na informativni razgovor uoči nastupa u manastiru Svetih arhangela kod Prizrena, gde je bio zadužen za organizaciju kulturno-umetničkog programa. Uprkos strogim pravilima koja je, prema svojim rečima, dobio od kosovske policije, Vasić je izašao pred oko 3.000 vernika i zapevao stare srpske pesme.

Snimci iz manastirske porte pokazuju glumca u tradicionalnoj narodnoj nošnji, sa mikrofonom u ruci, dok okupljenom narodu izvodi tradicionalne numere. Nastup je održan nakon svete arhijerejske liturgije, koju je povodom manastirske slave služio episkop raško-prizrenski Teodosije.

Kako je izgledao nastup zbog kojeg je prethodno pozvan na informativni razgovor, pogledajte u videu:

Uklonio svoje pesme

Iako je Milan poznat po pesmama „Ja sam momče sa Kosova“, „Poleteo soko sivi“ i „Metohijo, moja avlijo“, ovog puta nije izveo svoje numere. Kako je objasnio, policija mu je uručila papir sa pravilima ponašanja i upozorila ga da ne sme da peva pesme u kojima se pominje Metohija.

Zbog toga je promenio repertoar i pred vernicima izvodio stare srpske pesme. Uprkos velikom broju policajaca i pripadnicima specijalnih jedinica koji su obezbeđivali okolinu manastira, program je završen bez incidenata.

– Ja sam pitao komandira da li smem uopšte da pevam. Ali ako ja pomenem nešto od zabranjenog, oni će reagovati, prekidaju koncert, vode me ili šta rade već. Razmišljao sam tada koje pesme mi imaju reči koje su zabranjene. Pevao sam stare srpske pesme. Kad sam ostavio sina da spava, video sam snajperiste preko puta mene. Nije svejedno zbog naroda koji je tu i sve vidi, ja sam rekao sebi da to moram da uradim jer nikoga ne vređam. Uspeli smo u tome, jer nije bilo nijednog incidenta – ispričao je Vasić gostujući na RTS-u.

Veliki broj vernika

Pre početka programa pripadnici kosovske policije pretresali su vernike na ulazu u manastirsku portu, a pregledan je i automobil Milana Vasića. Glumac je potom odveden na razgovor sa komandirom i još nekoliko policajaca, koji su želeli da znaju šta namerava da govori i peva.

Pogledajte u galeriji kako izgleda imanje Milana Vasića na Kosovu i Metohiji:

1/7 Vidi galeriju Imanje Milana Vasića Foto: Milan Vasic/Instagram

Ipak, nastup je održan, a Vasić je kasnije istakao da mu cilj nije bio da izaziva incidente, već da okupi narod u jednoj od najznačajnijih srpskih svetinja na Kosovu i Metohiji.

– Ja sam izbacio sve svoje pesme, nije mi žao, jer mi cilj nije bio da tog dana pokazujem koliki sam Srbin, samim tim što sam tu i okupio rekordan broj, oko 3.000 ljudi – rekao je glumac.

Video: Milan Vasić krstio sina