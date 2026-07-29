Mountain Music Fest (MMF) počinje u petak, 31. jula, na Divčibarama i tokom tri dana, do 2. avgusta, okupiće ljubitelje muzike, prirode i umetnosti u jedinstvenom festivalskom ambijentu. Pod sloganom "MMF je razlog" , festival i ove godine donosi spoj vrhunskih koncerata, boravka na planini i brojnih sadržaja na otvorenom, daleko od gradske vreve.

Na nekoliko bina nastupiće Nu Genea Live Band, The Brand New Heavies, Rundek, Haustor i Ekipa, Bajaga i Instruktori, Zoster, Elemental, Del Arno band i brojni drugi izvođači. Posetioce očekuje i više od 40 pratećih programa, od filmskih projekcija pod vedrim nebom i kreativnih radionica do sportskih aktivnosti i gastronomskih sadržaja. Festival će i ove godine poseban akcenat staviti na očuvanje prirode korišćenjem solarne energije, reciklažne akcije i održiva rešenja, potvrđujući da muzika i boravak u netaknutoj prirodi mogu da idu ruku podruku. Ulaznica je ostalo još u prodaji, a ulaz za decu do 10 godina je slobodan.