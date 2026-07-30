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Festival evropskog filma na Paliću zatvoren je projekcijom filma "Čuvar ikone Svetog Đorđa" rediteljke Jelene Bajić Jočić. Ostvarenje, inspirisano istinitim događajima, smešteno je u zabačeno selo na jugu Srbije, a prati priču o Stanoju, ponosnom domaćinu koji, suočenom s pritiskom bande koja mu preti i pokušava da ga otera sa zemlje, ostaje veran pradedovskom ognjištu na planini Radan.

Dardana, jednog od negativaca, tumači Slaviša Čurović, glumac koji je publici u regionu posebno poznat po ulozi Zdravka Tolje Cvareta u seriji "Tvrđava". U razgovoru za Kurir Čurović govori o novom filmu, o izazovu glume na albanskom jeziku, kao o kolegama s kojima voli da radi.

Foto: Contrast Studios



Kako je došao poziv za ulogu Dardana?

- Zvala me je Jelena Bajić Jočić. S produkcijom "Kontrast studio" radim dosta u poslednjih deset godina, i uvek kad me zovu, ja igram, tako da nisam uopšte imao dilemu da li da prihvatim ulogu, nego hoću li moći da je odigram s obzirom na to da je na albanskom jeziku. A naigrao sam se negativaca, pa sam hteo i ovako da probam.

Koliko vam je blizak albanski jezik?

- Nije uopšte. Učio sam ga fonetski od ljudi koji ga znaju, Srba s Kosova i Metohije, i mislim da sam ga savladao. Vežbao sam žestoko, nisam ošljario. Uvek je to mač sa dve oštrice kada ne igraš na svom jeziku, ali mislim da sam se izvukao.

Slaviša u seriji "Tvrđava"

1/13 Vidi galeriju Slaviša Čurović u seriji Tvrđava Foto: Aleksandar Letić / Promo



U čemu je zamka glume na stranom jeziku, u emocijama ili samoj tehnici?

- U glumi, zato što ti mozak inače daje emociju tačno i precizno, a kada igraš na stranom jeziku, mozak prvo razmišlja da ne pogreši. Onda se gubi ta nit istinitosti, pa to loviš uvežbavanjem da bude besprekorno. Moj sistem učenja teksta inače je da 80 odsto znam, a 20 odsto tražim dok radim, ali ovog puta sam sve morao da naučim napamet.

Zašto je ovaj film važan za vas?

- Važan je zbog teme. Za svaki film je tema osnova, ali obično se držimo lakših i vedrijih tema. Ova je bolna i istinita i mislim da prikazuje suštinu života našeg naroda uz samu granicu s Kosovom i Metohijom. Bitno je da se pogleda u bioskopu od početka septembra.

Foto: Contrast Studios



Kako vam se čini to što je reditelj filma žena?

- Ja, inače, sa ženama odlično sarađujem kad je posao u pitanju, nikad nisam imao problema. S Jelenom sam radio na više serija. Ona je studiozna i mi smo jedna ozbiljno uigrana ekipa, u kojoj samo treba da dođeš i uradiš svoj posao pošteno. Divna je i osoba i s njom je zaista, što nije fraza, kao da radiš u porodici, i onda nemaš nikakvih problema.

Posle velikog uspeha serije "Tvrđava", vidite li sličnosti između Cvareta i Dardana?

- Mogu da se nađu. Lik iz "Tvrđave" je jedan nesrećni otpadnik, dok je Dardan, kako bi rekli u Crnoj Gori, čovek kog mogu samo loši ljudi da razumeju, jer ovo što radi moj lik mogu da rade samo loši ljudi. Da li su obojica u suštini zlo? Jesu - jedan zato što je takav stvoren, a drugi zato što je takav rođen, ako nisam preoštar.

Na koga se od njih dvojice to konkretno odnosi?

- Na Dardana, on je rođen loš. Cvare iz "Tvrđave" je, s druge strane, napravljen takvim.

Foto: Aleksandar Letić / Promo



Da li vas je iznenadilo koliko je interesovanje publike izazvala "Tvrđava"?

- Serija je rađena toliko ozbiljno da nije moglo da prođe loše. Od produkcije, preko režije, do podele uloga, sve je bilo urađeno kako treba.

U Crnoj Gori ste zbog serije i svojih stavova pomalo persona non grata?

- Nisam dobrodošao jer govorim onako kako jeste.

Šta imate da kažete onima što vas prozivaju u medijima?

- Neka svi slušaju do kraja šta govorim, pa će shvatiti da razloga za to nema. Ali ne branim nikome da sam sebi stvori razlog. Ja nikoga ne mrzim, to je sigurno.

Ni Crnogorce, pretpostavljam?

- Naravno da ne, pa to je moja rodna zemlja, to je moj narod, nisam ja iz Pariza stigao, tako da ne mogu ni oni Crnu Goru da mi istrgnu iz grudi niti ja ikada mogu od nje da se odvojim.

Slaviša Čurović, serija Plava krv Foto: Nikola Ristić RTS

Šta igrate u seriji "Teslina pošiljka - kod proroka", koja se trenutno snima?

- Opet negativca, ali ovog puta s plavom krvi, i u tome sam, priznajem, dobar. Prvi put, međutim, igram heroja u "Plavoj krvi".

Kako je bilo snimati opet s Milošem Avramovićem?

- S njim sam praktično brat. Od Avrama, Danila Bećkovića, Nataše Drakulić, Tanje Žeželj i porodice Bajić nemam boljih prijatelja na filmu i zaista sam im zahvalan za svoju karijeru.

Hoće li se ponoviti period kad ste u istom trenutku imali sedam-osam uloga?

- Teško. Tada je oboren i svojevrsni rekord - 24 sata snimanja bez prekida. Ujutru "Južni vetar", po podne "Crveni mesec", uveče cele noći "Preživeti Beograd", a ujutru bi se, za začin, dodao i prenos boksa.

Da li i dalje prenosite boks?

- Ne, oterali su me. Ne vole ljude bez dlake na jeziku i to je verovatno bio problem. Ali vratiću se boksu, i narodnim sportovima uopšte. jer je to moja ljubav.

Foto: Nemanja Miščević





O Tatjani Žeželj Gojković: Jedina je verovala da sam pravi izbor za seriju "Tvrđava"

Nastavljate saradnju s producentkinjom Tatjanom Žeželj Gojković, koja kaže da ste joj omiljeni glumac?

- Ona je meni omiljeni producent ako sam ja njoj omiljeni glumac. Zaslužna je za velike iskorake u mojoj karijeri, ona je fantastična žena.

Tatjana Žeželj je jedina verovala da ste pravi izbor za ulogu u seriji "Tvrđava".

- To je tačno. Tanja je u "Tvrđavu" verovala od prvog dana, i to jedina, i toliko sam joj zahvalan da ne mogu ni da joj dovoljno zahvalim. Ona je, slobodno mogu da kažem, žena zmaj.

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