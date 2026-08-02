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Rade Šerbedžija nikada nije skrivao svoje poreklo, ali ni privrženost prostoru bivše Jugoslavije, na kojem je izgradio karijeru i proveo mladost. Govoreći o ratnim godinama, odlasku iz Hrvatske i životu u izbeglištvu, slavni glumac istakao je da nikome neće dozvoliti da mu oduzme uspomene na vreme u kojem je bio srećan.

U razgovoru za Portal Revije Fokus, nakon jednog od nastupa u Njujorku, Šerbedžija se prisetio početka rata, koji ga je zatekao u Beogradu.

Foto: ATA images

„Srbin sam iz Hrvatske“

Kako je ispričao, odlazak iz zemlje označio je početak potpuno drugačijeg životnog i profesionalnog puta.

– To je već poznata priča. Moja iseljenička karijera zapravo je počela kada je počeo rat u Jugoslaviji. Tada sam bio u Beogradu. Rođen sam u Hrvatskoj, Srbin sam iz Hrvatske, Ličanin, i ponosan sam na svoje poreklo, kao i svi Krajišnici, poput Nikole Tesle koji mi je uzor čitavog života. Tesla je uvek govorio da je ponosan na svoje srpsko poreklo i na svoju hrvatsku domovinu. To je bio moj stav.

Pre rata je živeo i radio u Zagrebu, gde je ostvario neke od svojih najznačajnijih pozorišnih i filmskih uloga. Nakon odlaska u Beograd upoznao je rediteljku Lenku Udovički, sa kojom je započeo zajednički život.

„Proglašavali su nas izdajnicima“

Foto: Printscreen/Youtube/RTS TV lica

Šerbedžija je početkom devedesetih, zajedno sa brojnim umetnicima i ljudima iz kulture, javno zagovarao mir. Zbog odbijanja da podrže nacionalističku politiku, oni koji su se protivili ratu često su bili izloženi pretnjama, napadima i osudama.

– Iako sam bio protiv rata, kao mnogi umetnici i ljudi iz kulture, bio sam suočen sa pretnjama i napadima. Pozicija onih koji su se zalagali za mir bila je, nažalost, često shvaćena kao neprijateljska, a nas su smatrali izdajnicima jer nismo pristali na nacionalističku politiku koja je tada sve više zahvatala bivšu Jugoslaviju.

Uprkos svemu što je doživeo, Šerbedžija smatra da ga publika nikada nije posmatrala isključivo kroz nacionalnu ili političku pripadnost. Njegove pesme, stihovi i uloge ostali su prepoznatljivi ljudima širom prostora nekadašnje države.

Ne zagovara povratak Jugoslavije

Glumac naglašava da svojim nastupima nikada nije pozivao na obnovu Jugoslavije, niti na povratak nekadašnjeg političkog sistema. Ipak, ne pristaje na to da mu drugi određuju kako bi trebalo da pamti sopstvenu mladost.

Pogledajte u galeriji kako se Rade Šerbedžija snašao u poznatim ostvarenjima:

1/9 Vidi galeriju Uloge Radeta Šerbedžije Foto: printscreen/youtube/DeadlyKarouli, prinscreen/youtube/DeadlyKarouli, printscreen/youtube/Stanko Smoljanovic

– Nikada nisam propagirao ideje o povratku Jugoslavije, niti bilo kog političkog sistema. Moj cilj je uvek bio i biće da sačuvam uspomenu na lepotu koju smo imali, na zajedništvo i na život u sreći pre svih tih podela i nesreća koje su nas zadesile.

„Ne dam da mi oduzmu sećanje“

Za Šerbedžiju, uspomene na život u bivšoj Jugoslaviji nisu politička poruka, već lično iskustvo koje niko nema pravo da ospori.

– Jednostavno, ne mogu i ne dozvoljavam da mi iko oduzme pamćenje i sećanje na nešto lepo što sam živeo.

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