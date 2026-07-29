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Opera Narodnog pozorišta u Beogradu raspisala je konkurs za angažovanje po ugovoru van radnog odnosa za 11 horskih pevača, a prijave kandidata traju od 1. do 21. avgusta, stoiji na sajtu nacionalnog teatra. Konkurs je otvoren za tri mesta u grupi alt II, četiri mesta u grupi tenor I, dva mesta za baritone i dva mesta za basove.

Audicija je planirana 28. avgusta u 14 časova u horskoj sali "Milan Bajšanski", na trećem spratu Narodnog pozorišta u Beogradu. Provera kandidata obuhvatiće proveru opsega glasa, ritma, harmonskog sluha, čitanje s lista, izvođenje arije po izboru, kao i izvođenje unapred pripremljenog zadatog primera iz opersko-horske literature.

Foto: Narodno pozorište u Beogradu

Prijave se podnose direkciji Opere elektronskom poštom na adrese opera@narodnopozoriste.rs i gisaopera@gmail.com, uz biografiju kandidata i navođenje arije koju će izvesti na audiciji.

Kandidati mogu nastupiti sa svojim korepetitorom, a onima koji ga nemaju Narodno pozorište će obezbediti klavirskog saradnika, uz obavezu da dostave klavirski izvod arije kojom će se predstaviti.

Materijal za zadatu kompoziciju biće dostupan kandidatima od 22. avgusta, kada će moći da ga preuzmu u direkciji Opere ili da ga dobiju elektronskim putem. Dodatne informacije mogu se dobiti putem elektronske pošte gisaopera@gmail.com, od organizatora hora Predraga Gligorića.

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