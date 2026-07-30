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U okviru evropske festivalske mreže Moving Images – Open Borders (MIOB), čiji je dugogodišnji član i Festival evropskog filma Palić, održan je MIOB Lab – peto izdanje Laboratorije za kulturno, kreativno i festivalsko novinarstvo.

Voditelj radionice bio je Nil Jang, filmski kritičar, kustos i sineasta koji tokom čitave godine izveštava sa prestižnih evropskih i svetskih festivala za vodeće filmske magazine i sajtove, a na Festivalu evropskog filma Palić godinama je selektovao takmičarske programe Paralele i sudari, odnosno Mladi duh Evrope.

Foto: fotoestetika.rs, Damir Vujković



Tokom pet dana festivala, šestoro mladih polaznika – Berina Mušanović, Daniel Morawitz, Elif Turkan Erisik, Filip Etmishovski, Costanza Venezia i Luchezara Yordanova – imali su priliku da izveštavaju o festivalskim događajima i intervjuišu filmske autore, dok će njihovi tekstovi biti objavljeni na internet stranicama mreže MIOB i Festivala. Radionica je realizovana u saradnji sa platformom Cineuropa, a najuspešniji rad, po izboru uredničkog tima, biće objavljen na sajtu ove platforme, kao posebno priznanje za autorov talenat i posvećenost.

Festival evropskog filma Palić je godinama član festivalske mreže MIOB, koju podržava program Kreativna Evropa, a svake godine se u okviru ove saradnje realizuje niz programa značajnih za razvoj filmske umetnosti i okruženja u kome ta umetnost nastaje. Ilija Tatić, izvršni producent Festivala evropskog filma Palić, naglasio je da je ovaj festival jedan od osnivača mreže MIOB, te da se ova saradnja festivala u praksi pokazuje kao veoma značajna – ne samo za razvoj individualnih festivala, već i za promociju evropske kulture i panevropske saradnje na više nivoa.

Ilija Tatić Foto: Damir Vujković



“Radionica koju realizujemo preko MIOB-a samo je nastavak duge tradicije kritičarskih radionica koje imamo na Paliću. Ovo je sjajna inicijativa u kojoj okupljamo mlade entuzijaste koji žele da se usavršavaju na polju filmske kritike. Mislim da smo okupili odličnu grupu mladih ljudi koji će od svog mentora učiti o aspektima filmske kritike, a od organizatora i ljudi sa festivala o samoj organizaciji, odnosu prema umetnicima i gostima. Srećni smo što ova inicijativa traje već nekoliko godina, i što ćemo moći da i u narednim izdanjima budemo pravo mesto okupljanja mladih novinara iz cele Evrope”, istakao je Tatić.



Nil Jang je opisao proces rada na radionici: „Pišemo filmske kritike, a zatim zajednički analiziramo te tekstove i razgovaramo o filmu. Oni meni prenose kako mlađa publika danas doživljava i prati kinematografiju. Čitamo jedni drugima recenzije objavljene na Letterboxd-u i sličnim platformama. Dakle, reč je o dijalogu i razmeni iskustava. Nadam se da im to pomaže da steknu više samopouzdanja u izražavanju sopstvenih stavova o filmu, posebno kada pišu na engleskom jeziku, što nekima od njih nije redovna praksa.“

Foto: fotoestetika.rs, Damir Vujković



Nil Jang je istakao i da niko od učesnika radionice ranije nije bio na Paliću, a većina nije bila ni u Srbiji. U tom smislu mu je bilo važno i da iskuse festivalski ambijent. „Program koji vodim ima mnogo različitih aspekata. Želimo i da učesnici uživaju na festivalu, pogledaju što više filmova, upoznaju ljude, dožive atmosferu festivala i ovo prelepo okruženje. Želimo da pronađu inspiraciju za svoje pisanje i dublje promišljanje filma“, naveo je Jang.



Govoreći o tome šta je važno za dobru filmsku kritiku, Jang je naveo da nije uvek dovoljno poznavati istoriju filma. „Samo po sebi to ne znači mnogo. Možete da znate svaki film koji je ikada snimljen, ali ako ne znate ništa o životu, to znanje je beskorisno. Mislim da ljudi treba da poznaju i jedno i drugo, da razvijaju oba aspekta razmišljanja o filmu“, zaključio je Jang.



Festivali okupljeni u okviru mreže Moving Images – Open Borders (MIOB) predstavljaju filmove u njihovom širem kontekstu – smeštaju ih u istorijski okvir, organizuju razgovore sa filmskim kritičarima i daju poseban značaj komentarima i uvidima samih autora. Mreža podstiče javnu raspravu o važnim temama i zalaže se za otvorenu razmenu ideja i mišljenja.

Foto: fotoestetika.rs, Damir Vujković



Mrežu čine festivali Crossing Europe Filmfestival Linz (Austrija), Festival evropskog filma Palić (Srbija), Les Arcs European Film Festival (Francuska), Scanorama European Film Forum (Litvanija), Trieste Film Festival (Italija) i FilmFestival Cottbus (Nemačka). Dugogodišnje iskustvo i stručnost ovih festivala objedinjeni su kako bi se zajednički razvijale i unapređivale teme od ključnog značaja za budućnost, poput razvoja publike, zaštite životne sredine i klime, rodne ravnopravnosti i raznovrsnosti u programiranju, kao i pitanja digitalne komunikacije. Pored profesionalne saradnje među festivalima, MIOB aktivno podržava evropske filmove i njihove autore.