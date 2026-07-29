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Ministarstvo kulturenajoštrije osuđuje ponovni nastavak nezakonitih radova unutar utvrđene Specijalne zaštitne zone manastiraVisoki Dečani, kao deo dugogodišnjeg spornog projekta tranzitnog puta Dečani-Plav.

Ovaj nedopustivi čin Prištine potvrđuje da je ovaj manastir, koji je istovremeno na Uneskovoj listi svetskog nasleđa i već tačno 20 godina na Uneskovoj listi nasleđa u opasnosti, i dalje jedno od najugroženijih kulturnih dobara u Evropi. Ministarstvo kulture takođe osuđuje i činjenicu da o tim radovima nisu pitani ni obavešteni ni manastir Visoki Dečani, ni Eparhija raško-prizrenska.

Ugrožavanje baštine i falsifikovanje istorije

Činjenica da jedna od najvećih srpskih svetinja uživa međunarodnu zaštitu ne samo da, očigledno, ne odvraća Prištinu od nasrtaja na ovo kulturno dobro, već protivno kao da priziva varvarsko i anticivilizacijsko ponašanje. Na delu je beskrupulozna namera da uklanjanjem nepobitnih dokaza srpske višekvekovne državotvornosti na ovom tlu, izbriše i falsifikuje istoriju i sam srpski narod.

Posebno zabrinjava činjenica da se ovaj napad na Manastir Visoki Dečani odvija u okviru očigledno orkestrirane kampanje mržnje, ekstremizma, progona i istiskivanja svega što nosi srpsko ime i to upravo u kolevci srpstva, na Kosovu i Metohiji, kojom diriguje Kurtijev režim. Građevinske mašine, koje ugrožavaju Visoke Dečane u istom su ešalonu sa Kurtijevim specijalcima koji vrše masovna proizvoljna hapšenja i progon Srba, zabranu nacionalnih simbola, koji ne ugrožavaju nikog, do bizarnih ograničenja i lista zabranjenih pesama, kojima je nedavno bio izložen glumac Milan Vasić, što je uvek svedočanstvo totalitarne represije.

Poziv na hitnu međunarodnu reakciju

U okviru stvaranja opšte klime nesigurnosti i straha, napadi na kulturna dobra su posebno alarmantni, jer nikada ne predstavljaju samo izlive mržnje prema identitetu jednog naroda, već uvek i zahuktavanje novog nasilja koje najavljuje.

Zato Ministarsvo kulture poziva međunarodne organizacije, posebno UNESKO u okviru njegovih nadležnosti da hitno reaguju, u skladu sa međunarodnim konvencijama, posebno u vezi sa Konvencijom o zaštiti svetske kulturne i prirodne baštine, zasnovanim na univerzalnim principima.

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