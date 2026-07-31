Slušaj vest

Pod sloganom "Pola veka zlatnih reči", jubilarni 50. Festival filmskog scenarija (FFS) u Vrnjačkoj Banji biće održan od 9. do 13. avgusta, najavili su organizatori na konferenciji za medije.

Na letnjoj pozornici vrnjačkog Amfiteatra "Danilo Bata Stojković", kao i u sali ovdašnjeg bioskopa, publika i stručni žiri će u takmičarskom delu imati priliku da pogledaju ukupno 13 igranih filmova srpske kinematografije, nastalih između dva festivala, dok će van konkurencije, u sklopu programa "Preko plota", biti prikazana dva ostvarenja - "Soba 23" i "Žetva".

Festival otvara "Hajduk u Beogradu", a gost prve večeri biće laureat prvog izdanja, scenarista Predrag Perišić, koji je 1977. pobedio s filmom "Ljubavni slučaj Budimira Trajkovića".

Foto: Printscreen/Youtube



Od ove godine najboljima se dodeljuje nova nagrada u znaku zamka. U žiriju su Svetislav Basara, Biljana Maksić i Miloš Janković. O nagradi novinara odlučivaće žiri sastavljen od istaknutih filmskih kritičara i novinara: Zorica Dragojević, Aleksandar Gajović, Branimir Lokner i Ljubomir Radanov. U takmičarskom programu biće četiri premijere, među kojima i film "Duplikat", pobednik konkursa za najbolji originalni scenario za 2025. godinu. U trci za festivalske nagrade naći će se "Hajduk u Beogradu" - filmu nastalom po scenariju Milice Konstantinović Stanojević i prema istoimenom romanu Gradimira Stojkovića pripala je čast da otvori festival na Letnjoj pozornici, potom "Ptica na stazi slonova", za koji je scenario napisao Ilija Gajić, "Biće novih leta" Gvozdena Đurića i Uroša Tomića, "Božićna avantura" Roka Radiše, "I u dobru i u zlu" Milice Konstantinović, "Mileva Ajnštajn" Selene Stanković, "Duplikat" Borisa Lukmana, "Mačji krik" po scenariju Gorana Paskaljevića i Đorđa Sibinovića, "Đeneral" Miloslava Samardžića, "Saučesnici" Ognjena Obradovića, "Povratak Žikine dinastije" Milene Marković, "Sedef magla" scenarista Dragoljuba Stojkovića i Milorada Milinkovića i "Sportsko srce" po scenariju Đorđa Milosavljevića.

Za doprinos scenariju u nacionalnoj kinematografiji biće uručeno priznanje Zlatno pero Gordana Mihića, nagrada "Marko Živić" namenjena je najboljem mladom glumcu, dok će za doprinos festivalu žiri grada domaćina dodeliti repliku rimskog zlatnika.

Foto: Tamara Stojanović



- U Banju su ove godine pozvani svi živi pobednici festivala. Biće prikazani svi filmovi za koje je poslata prijava - poručili su organizatori.