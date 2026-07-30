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Jedna od naših najlepših glumica Staša Nikolić zavšila je u Budimpešti snimanje akcionog trilera "Killing Hitler", u kome glavnu ulogu deli s Dilanom Daglasom, sinom slavnog holivudskog para Majkla Daglasa i Ketrin Zite Džouns. Za mladog Daglasa ovo je prva velika glavna uloga u karijeri, što je razlog zbog kog je projekat već privukao ogromnu pažnju stranih medija.

Uzbudljiv zaplet

Film je zasnovan na istinitim događajima iz 1933. godine i prati priču o grupi jevrejskih mafijaša koji skuju plan da izvrše atentat na Adolfa Hitlera. Radnja je, prema rečima naše sagovornice, inspirisana novinskim člankom koji opisuje kako je ova banda otkrila zločine počinjene širom Evrope i odlučila da pokrene akciju. Staša Nikolić u filmu tumači ženu koja tu celu operaciju predvodi i osmišljava.

Foto: Anna Vera Lengyel

- Ovo je definitivno moja najveća uloga do sada, ako ne računam Milevu Marić Ajnštajn - otkriva glumica za Kurir, dodajući da pazi da ne oda previše detalja pre premijere.

Iako se radnja delom odvija u Americi, snimanje se odvijalo u SAD i studijima u Budimpešti, koja glumi Berlin. Staša ističe da je reč o američkom filmu, pa je čitav tekst na engleskom jeziku, uz tek poneku repliku na nemačkom. O saradnji s Dilanom Daglasom glumica priča s puno pohvala:

- Zaista je posvećen, čini mi se da mu je ovo prva prava glavna uloga, pa se trudio da svoj zadatak uradi najbolje što može. Kroz skoro čitav film smo zajedno u scenama. Publika će pratiti to naše putovanje od Amerike do Berlina.

Foto: Anna Vera Lengyel

Zanimljivo, snimljena su dva završetka filma, pa čak ni sama glumica trenutno ne zna koji će reditelj na kraju izabrati.

- Zajedno ću s publikom u bioskopima otkriti da li je odabran šokantniji ili mirniji kraj - kaže Staša.

Film potpisuje reditelj Deni A. Abekaser, koji je ranije sarađivao sa Skorsezeom i Tarantinom, a od njegovih poslednjih autorskih projekata izdvaja se i festivalski, umetnički film "Ashes to Iron", na kome je Staša takođe radila.

Foto: Anna Vera Lengyel

- Ulogu sam dobila bez kastinga. Deni se odlučio da će glavna junakinja imati dvadesetak godina kad je odabrao Daglasa. Upoznala sam ga radeći prethodni film, koji je mnogo intimniji i vizuelno drugačiji projekat od komercijalnog "Killing Hitler" - otkrila je Nikolićeva za Kurir.

Pogledajte Stašu Nikolić na snimanju filma "Killing Hitler"

1/11 Vidi galeriju Staša Nikolić uz Dilana Daglasa igra glavnu ulogu u trileru "Killing Hitler" Foto: Anna Vera Lengyel

Pored Dilana Daglasa i Staše Nikolić, u filmu glume i Hari Gudvins (poznat po seriji "The Gentlemen"), Greg Finli, čuveni Dejvid Arket (iz franšize "Scream"), Grejam Sibli i Lorenco Antonuči, što ovaj projekat svrstava u red najzapaženijih ovogodišnjih holivudskih ostvarenja.

Premijera i platforme

Snimanje je upravo završeno, a film od sutra ulazi u fazu montaže, koja bi, prema rečima glumice, trebalo da traje od godinu do godinu i po dana. Još uvek nije poznato da li će "Killing Hitler" prvo doći u bioskope ili direktno na neku od striming platformi - pominju se Netfliks i Amazon, ali odluka još nije doneta. Staša Nikolić ulogom u ovom filmu potvrđuje status jedne od najtraženijih srpskih glumica na međunarodnoj sceni, a krajem godine će joj izaći jedan još jedan veliki holivudski spektakl.

Ketrin Zita Džouns i Aleksandar Vučić Foto: Kurir

Ketrin Zita Džouns: Želi da novi film snima u Srbiji

Tokom snimanja ovog filma glumica Ketrin Zita Džouns, majka njenog partnera, posetila je Beograd. Staša je nije upoznala, ali s njenim sinom Dilanom želi da nastavi saradnju.

- Ketrin, kako sam čula, želi da snimi svoj novi film u Srbiji. Nadam se da ću je upoznati i da će se i tu naći neka uloga za mene - ističe mlada glumica.

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