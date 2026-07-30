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Mjuzikl sa omiljenim Bajaginim pesmama, „Sa druge strane jastuka”, biće izveden u okviru ovogodišnjeg BELEF-a 12. septembra 2026. godine u Sava centru, sa početkom u 20 časova.

Ulaznice se mogu nabaviti na prodajnim mestima Ticket Visiona i onlajn putem sajta tickets.rs.

Sa druge strane jastuka Foto: vladimir opsenica/© 2023 ph: vladimir opsenica

Ovo je idealna prilika za sve ljubitelje mjuzikla i Bajaginih pesama da na vreme obezbede ulaznicu za predstavu za koju se već godinama traži „karta više”. Izvođenje mjuzikla „Sa druge strane jastuka” na BELEF-u, u Sava centru, biće jedinstveno pozorišno i muzičko iskustvo koje ne treba propustiti.

U predstavi igraju Slaven Došlo, Milena Živanović, Danijel Korša, Žarko Stepanov, Vladan Savić, Igor Damnjanović, Elizabeta Đorevska, Kristina Savić, Duško Radović, Milan Milosavljević, Ljubiša Dinčić, Jelena Arsić, Milica Pavlović, Minja Petrović, Nebojša Gromilić, Janko Cekić, Dušan Šida, Aleksandar Dunić i mnogi drugi.

Sa druge strane jastuka Foto: vladimir opsenica/© 2020 ph: vladimir opsenica

Reditelj predstave je Jug Radivojević, autor teksta i dramaturg Stevan Koprivica, aranžer i dirigent Aleksandar Sedlar, koreograf Milica Cerović, scenograf Aleksandar Denić, a kostimograf Tatjana Radišić.

Kroz 30 hitova jednog od naših najpoznatijih muzičara, ova hit predstava Pozorišta na Terazijama vodi publiku na nostalgično putovanje u rane osamdesete, dok je njen pravi glavni junak Beograd. Reč je o „urbanoj bajci smeštenoj u terazijski trougao”, kako je opisuje autor teksta Stevan Koprivica.

Sa druge strane jastuka Foto: vladimir opsenica/© 2020 ph: vladimir opsenica

Slaven Došlo istakao je da je rad na predstavi bio izuzetno zanimljiv i inspirativan, posebno zahvalivši kostimografkinji Tatjani Radišić na sjajno osmišljenom kostimu, koji mu je pomogao da dodatno razvije i razmašta svoj lik.

Posebnost predstave ogleda se i u tome što su svi njeni akteri sve vreme na sceni – glumci, hor, balet i orkestar. Kostimi su inspirisani osamdesetim godinama 20. veka i predstavljaju omaž Madoni i Dejvidu Bouviju, koji su Tatjani Radišić poslužili kao važna inspiracija.

Kompletan program 33. BELEF-a dostupan je na sajtu belef.rs, kao i na zvaničnim Facebook i Instagram profilima festivala.

(Kurir.rs)

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