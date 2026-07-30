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Najpoznatiji superheroj današnjice ponovo je osvojio domaću publiku. Novi film "Spajdermen: Novi dan" u distribucji kompanije Juče, 29.7. spektakularno je stigao u bioskope širom Srbije, a već tokom pretpremijernih projekcija pogledalo ga je više od 12.000 gledalaca za samo jedno veče, potvrđujući da je reč o jednom od najiščekivanijih filmskih događaja godine.

Fanovi svih generacija s nestrpljenjem su čekali povratak omiljenog superheroja na veliko platno, a atmosfera u bioskopima bila je prava superherojska. Mnogi bioskopi širom zemlje organizovali su tematske pretpremijerne večeri inspirisane Spajdermenom, uz posebne dekoracije, kostimirane posetioce, poklone i brojne sadržaje koji su dodatno upotpunili filmsko iskustvo i pretvorili projekcije u pravu proslavu povratka jednog od najvoljenijih Marvelovih junaka.

Spajdermen: Novi dan Foto: Promo

Specijalna premijera i prve reakcije

Dan uoči zvaničnih pretpremijera održana je i specijalna zatvorena premijera namenjena filmskim kritičarima, novinarima i predstavnicima medija, koji su među prvima imali priliku da pogledaju film. Neposredno nakon projekcije svoje prve utiske podelili su sa publikom, a prve reakcije veoma su ohrabrujuće – kritičari i gledaoci ističu da je film uspeo da ispuni velika očekivanja, donoseći uzbudljivu priču, emotivne trenutke i spektakularne akcione scene.

Film su podržali partneri filma Smokice - novi hrskavi flips, dok su sjajnoj atmosferi i iznenađenjima dodatno doprineli: Samsung Srbija, BMW Srbija, Stamevski torte i kolači, Imlek Shaky, Čarobna knjiga i Computerland. Posebne pohvale dobio je Tom Holand, koji se još jednom uverljivo vraća ulozi Pitera Parkera, dok je Sejdi Sink jedno od najvećih iznenađenja filma. Njena upečatljiva interpretacija novog protivnika izdvojila se kao jedan od najsnažnijih elemenata ostvarenja, a mnogi već ističu da je upravo njen lik među najzanimljivijim negativcima koje je Spajdermen imao u novijoj filmskoj eri.

Nova borba i izazovi za Pitera Parkera

U filmu "Spajdermen: Novi dan", Piter Parker pokušava da ostavi prošlost iza sebe i pronađe ravnotežu između običnog života i odgovornosti koju nosi kao Spajdermen. Međutim, kada se pojavi nova pretnja koja dovodi u pitanje sve ono što je do sada izgradio, Piter će morati da se suoči sa izazovima koji će testirati njegovu hrabrost, karakter i spremnost na žrtvu.

Pred njim je nova avantura ispunjena spektakularnom akcijom, neizvesnošću i emotivnim odlukama koje će promeniti njegov život. Sudeći po reakcijama publike nakon prvih projekcija, Spajdermen je još jednom dokazao zašto je jedan od najomiljenijih filmskih superheroja svih vremena. Snažna emocija, vrhunska akcija i odlične glumačke interpretacije doneli su upravo ono čemu su se fanovi nadali – uzbudljiv povratak heroja koji je opravdao velika očekivanja.

"Spajdermen: Novi dan" od danas je na redovnom repertoaru bioskopa širom Srbije.

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