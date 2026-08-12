da li biste ih prepoznali

da li biste ih prepoznali

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Domaće filmove i serije nisu obeležile samo velike glumačke zvezde. Publika je zavolela i decu kojoj su prve uloge donele ogromnu popularnost, pa su njihove replike i likovi ostali upamćeni decenijama kasnije.

Iako se činilo da ih čeka uspešna karijera pred kamerama, mnogi od njih odlučili su da glumu ostave iza sebe. Jedni su se posvetili muzici i režiji, drugi psihologiji, arhitekturi ili porodičnom poslu, dok su neki život nastavili daleko od Srbije.

Neca iz „Srećnih ljudi“

Janko Milivojević proslavio se ulogom Nece Golubovića u seriji „Srećni ljudi“. Dečak prepoznatljivog osmeha brzo je postao jedan od omiljenih junaka devedesetih, a publika ga i danas gleda u reprizama kultne serije.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao tada i sada:

1/5 Vidi galeriju Janko Milivojević kog svi pamte kao malog Necu sada je porodičan čovek Foto: Printscreen/Youtube, Printscreen

Ipak, Janko nije želeo da nastavi glumačku karijeru. Ostao je povezan sa umetnošću, ali na drugačiji način – nastavio je porodični posao i danas vodi galeriju na Banovom brdu.

„Radim u galeriji na Banovom brdu već 15 ili 17 godina. To nam je baza, bavimo se transportom i pakovanjem umetničkih dela, trgovinom slika i opremanjem. Moj otac to radi više od tri decenije, pa je bilo logično da nastavim taj posao, pogotovo jer moja braća ne žive u Srbiji“, ispričao je svojevremeno.

Beban iz „Porodičnog blaga“

Vukašina Markovića publika je upoznala kao Bebana, najmlađeg člana porodice Gavrilović u seriji „Porodično blago“. Njegova spontanost i duhovite scene učinile su ga jednim od najupečatljivijih dečjih likova sa kraja devedesetih.

Kasnije se pojavljivao u serijama „Jelena“ i „Totalno novi talas“, ali je glumu postepeno zamenio muzikom. Danas je frontmen sastava „Irie FM“, peva, piše tekstove i svira trombon. Sa bendom nastupa širom regiona, dok su pesme „Kliziš“, „Što ti telo pulsira“, „Putevi“ i „Samo budi tu“ privukle veliku pažnju publike.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao tada i sada:

1/6 Vidi galeriju Vukašin Marković nag u spotu za svoju pesmu Foto: Printscreen/RTS, Printscreen/Youtube, printscreen/youtube/iriefmbgd

Uprkos tome što ga mnogi i dalje oslovljavaju imenom njegovog junaka, Vukašin ne žali zbog uloge koja ga je proslavila.

„Nikada se nisam pokajao. Serija se reprizira godinama i ljudima je sve to ostalo urezano u sećanje“, rekao je Vukašin.

Prvi Miša iz „Žikine dinastije“

Mihailo Jevtić kao Miša Pavlović Foto: Printscreen

Lik Miše Pavlovića u popularnom filmskom serijalu igralo je nekoliko glumaca, među kojima su Nikola Kojo i Boris Milivojević. Ipak, prvi dečak koji se pojavio u ulozi sina Marije i Bobe bio je Mihailo Jevtić.

Mihailo je imao svega pet godina kada je zaigrao u filmu „Kakav deda, takav unuk“. Kasnije se pojavio u još nekoliko ostvarenja, među kojima se izdvajaju serije „Sivi dom“ i „Vuk Karadžić“, ali je vremenom napustio glumu.

Završio je Elektrotehničku školu „Nikola Tesla“, pohađao nižu muzičku školu „Kosta Manojlović“ i naučio da svira violinu, klavir i gitaru. Danas se bavi muzikom i dizajnom, kao i izradom veb-aplikacija i internet sajtova.

Milica iz „Otvorenih vrata“

Sofija Jović imala je samo 12 godina kada je dobila ulogu inteligentne i britke Milice Jakovljević u seriji „Otvorena vrata“. Iako je pokazala veliki talenat, gluma nije postala njeno životno zanimanje.

Pogledajte u galeriji kako izgleda danas:

1/4 Vidi galeriju Sofija Jović Delić Foto: Dado Đilas

Posle prve sezone serije preselila se u Sjedinjene Američke Države. Završila je pozorišnu režiju na Univerzitetu u Njujorku, a potom je doktorirala psihologiju. Karijeru je nastavila u oblasti psiholoških istraživanja, a danas se nalazi na rukovodećoj poziciji u jednoj američkoj kompaniji.

Sofija se, ipak, nakratko vratila poznatom liku kada je 2013. godine snimljen nastavak „Otvorenih vrata“.

Tadija iz „Varljivog leta ’68“

Andrija Mrkaić zauvek je ostao upamćen kao Tadija iz filma „Varljivo leto ’68“. Njegovi roditelji u početku nisu želeli da se pojavi na filmu, ali ga je deda odveo na audiciju. Nakon što je pročitao jednu dečju pesmu, dobio je ulogu koja će ga pratiti čitavog života.

Foto: Printskrin / You Tube

„Zahvalan sam dedi što me je odveo na audiciju, zato što je ta uloga definisala moj dalji život. I danas me svi zovu Tadija. Imao sam čak i kuče koje je takođe bilo Tadija, jer su ga tako nazvali drugovi iz kraja“, ispričao je Andrija.

Posle ovog filma pojavio se još samo u ostvarenju „Nema problema“, a potom se povukao iz glume. Nakon vojnog roka otišao je na Havaje, gde je proveo duži period, a u Srbiju se kasnije vratio zbog ljubavi.

Jedno vreme radio je kao stjuard u kompaniji „Qatar Airways“, zahvaljujući čemu je obišao veliki deo sveta, dok danas živi daleko od očiju javnosti.

Foto: Printskrin / You Tube

Devojčica iz „Ptica koje ne polete“

Ivana Šurdić imala je glavnu ulogu u filmu „Ptice koje ne polete“ iz 1997. godine. Potresna priča o devojčici oboleloj od leukemije i njenom odnosu sa dedom rasplakala je brojne gledaoce.

Pogledajte u galeriji fotografije iz filma:

1/7 Vidi galeriju Ivana Šurdić u filmu "Ptice koje ne polete" Foto: Pritnscreen, Printscreen, Printskrin

Ivana je kadar delila sa Velimirom Batom Živojinovićem, Nedom Arnerić i Miodragom Krivokapićem, pa su joj mnogi predviđali značajnu glumačku karijeru. Ona je, međutim, odlučila da život nastavi daleko od filmskog sveta.

Preselila se u Firencu, gde se posvetila arhitekturi. Ne pojavljuje se često u javnosti, ali povremeno na društvenim mrežama objavi fotografije na kojima bi je mnogi teško povezali sa devojčicom iz čuvenog filma.

Pogledxajte u galeriji kako Ivana sada izgleda:

1/5 Vidi galeriju Ivana Šurdić Foto: printscreen/facebook/Ivana Šurdić

Ana iz filma „Mrtav ’ladan“

Repliku „Neću da ti kažem, ćelavi“ iz filma „Mrtav ’ladan“ publika pamti i više od dve decenije nakon premijere. Izgovorila ju je Tara Manić, koja je kao devojčica tumačila malu Anu.

Tara nije nastavila da se bavi glumom, ali nije napustila umetnost. Još tokom srednje škole shvatila je da je više privlači rad iza scene, pa je upisala Fakultet dramskih umetnosti.

Pogledajte u galeriji kako je izgledala tada i kako izgleda sada:

1/5 Vidi galeriju Tara Manić iz filma "Mrtav ladan" nekad i sad Foto: Pritnscreen, Printscreen, A.K./ATAImages

Diplomirala je na Katedri za pozorišnu i radio režiju kao studentkinja generacije, nakon čega je na fakultetu radila kao demonstratorka i stručna saradnica. Danas je pozorišna rediteljka i docentkinja na Fakultetu dramskih umetnosti, a za svoj rad dobila je brojne nagrade.

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