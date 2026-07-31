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Jedan od najznačajnijih umetnika domaće muzičke scene, Zvonko Bogdan, održaće 21. oktobra koncert u Sava Centru, uz pratnju Tamburaškog orkestra Radio-televizije Vojvodine.

Biće to njegov prvi nastup na sceni rekonstruisane Plave dvorane Sava Centra i prilika da publika još jednom uživa u pesmama koje već decenijama povezuju generacije.

Više od pola veka Zvonko Bogdan ostao je dosledan muzici koja ne poznaje prolaznost. Njegov prepoznatljivi glas i interpretacija postali su simbol vojvođanske ravnice, tamburaške tradicije i jednog vremena koje i danas budi posebne emocije. Retki su umetnici koji su kroz decenije uspeli da sačuvaju autentičnost, eleganciju i dostojanstvo, zbog čega je Zvonko Bogdan odavno postao mnogo više od pevača – čuvar muzičkog nasleđa i jednog načina života.

Zvonko Bogdan
Zvonko Bogdan Foto: Damir Vujkovic/www.damirvujkovic.photo

Publiku očekuje veče ispunjeno bezvremenskim pesmama koje su obeležile generacije, među kojima su „Ej, salaši na severu Bačke“, „Osam tamburaša s Petrovaradina“, „Govori se da me varaš“, „Kad padne prvi sneg“, „Već odavno spremam svog mrkova“ i brojne druge kompozicije koje publika decenijama peva od prvog do poslednjeg stiha.

Koncert u Sava Centru biće mnogo više od muzičke večeri – susret sa uspomenama, emocijama i vrhunskim tamburaškim zvukom, u atmosferi koju može da stvori samo umetnik čije pesme ne pripadaju samo njemu, već svima koji su u njima pronašli deo svog života.
Ulaznice su u prodaji putem Tickets.rs i na blagajni Sava Centra.

(Kurir.rs)

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