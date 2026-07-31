Umro glumac Dragiša Milojković (55): Ostaće upamćen po ulozi Milutina u seriji "Seljaci"
Glumac Dragiša Milojković preminuo je danas u Kliničkom centru Kragujevac posle kraće bolesti. Milojković je iza sebe ostavio bogatu karijeru u pozorištu, na televiziji i filmu.
Bio je član Beogradskog dramskog pozorišta, a publici je poznat i po ulogama u domaćim televizijskim ostvarenjima, među kojima je i serija "Seljaci".
Rođen je u Jagodini 12. maja 1971. godine, a glumu je diplomirao na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, u klasi profesora Petra Banićevića.
Tokom karijere ostvario je brojne pozorišne, televizijske i filmske uloge, a osim glume bavio se i pisanjem. Autor je knjige "Ja, moj otac", koju je objavio 2008. godine.
Podsetimo, serija "Seljaci" je domaća humoristička serija koja kroz komediju prikazuje život jedne savremene seoske porodice i brojne situacije proistekle iz našeg mentaliteta.
U središtu priče je porodica Prokić, tri generacije koje žive u selu Treskavica. Tu su stogodišnji deda Mile, njegov sin Jeremija, koji je glava porodice i predsednik sela, supruga Razumenka, kao i njihova deca sa različitim željama i ambicijama. Sin Milutin sanja o odlasku u Pariz, snajka želi da postane pevačica, dok je drugi sin već u Parizu, a ćerka živi u Beogradu. Uloga Milutina je bila baš uloga po kom ćemo pamtiti pokojnog Milojkovića.
Kurir.rs/Informer