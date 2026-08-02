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Na nedavno završenom Festivalu evropskog filma Palić, čiji je i član Saveta, glumica Gordana Đurđević Dimić je govorila o novim izazovima na filmu. Iako je pozorište oduvek bilo njena dominantna ljubav, poslednjih meseci sve više se pojavljuje pred kamerama.

Gordana Đurđević Dimić Foto: Damir Vujković

- Kad izađem pred kamere, osećam se kao Sokrat u amfiteatru. Ona je i dalje moja slatka tajna - rekla je Gordana, dodajući da je njeno filmsko iskustvo skromno u poređenju s pozorišnim. Priznala je da se pored mlađih kolega, ponekad i po dvadeset godina mlađih, oseća kao "sparing partner", ali da je upravo to za nju dragoceno iskustvo.

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1/5 Vidi galeriju Marina i Futa Foto: Sonja Spasić, Kurir Televizija, Ana Paunković

Posebno je istakla saradnju s koleginicom Milicom Janevski, s kojom trenutno sarađuje na seriji "Marina i Futa". Naime, Milica tumači lik Marine Tucaković, a Gordana igra lik njene majke. Svoju mlađu koleginicu opisala je kao izuzetnu glumicu čija je "moć transformacije beskrajna".

- Milicu pratim još od studentskih dana. Ona je glumica neverovatne transformacije. Ima retku fotogeničnost i ogromnu glumačku snagu. Uverena sam da će publika biti oduševljena njenom Marinom. Igram Anicu, njenu majku. Imali smo razgovore s rediteljem, proučavali fotografije i pokušavali da kroz njih osetimo karakter žene koju igram. Videla sam jednu toplu, široku, porodičnu osobu, predstavnicu generacije koja je posle rata gradila i porodicu i državu - istakla je Gordana.

Foto: Anđela TODOROVIĆ



O festivalu na Paliću govorila je s posebnom naklonošću, naglašavajući da joj je čast što sedi na mestu na kom su pre nje bile Milena Dravić i Mira Banjac. Iako festival lično nikada ranije nije posetila, rado je prihvatila poziv da se pridruži Savetu, jer, kako kaže, oduvek je volela evropski film - mađarski, poljski, češki, nemački i bugarski.

Naglasila je da, iako podržava decentralizaciju kulture i pravo manjih mesta da imaju svoje filmske smotre, smatra da se dokazane vrednosti moraju čuvati. Festival na Paliću, koji traje 33 godine, ocenila je kao "stub kulture" i apelovala je na institucije da obezbede stabilnije finansiranje kako bi opstao.

Kad je reč o pozorišnoj karijeri, Gordana ističe da je u Srpskom narodnom pozorištu odigrala 58 uloga, uz još 18 u teatrima u Subotici, Zrenjaninu i Kruševcu, 33 uloge u filmu i na televiziji i dvadesetak u radio-dramama. Osvojila je 31 glumačku nagradu, uključujući Dobričin prsten, koji će joj biti uručen ove jeseni.

Gordana Đurđević Dimić i Jovanka Simić Foto: Damir Vujković



Sve te nagrade i desetine nezaboravnih uloga tokom četiri decenije života i rada na pozorišnoj sceni stale su u monografiju "Vredelo je", novinarke Jovanke Simić. Gordana, kako kaže, nije želela knjigu-spomenik, već iskreno svedočanstvo o umetničkom putu sa usponima, padovima i ljudima koji su ga obeležili. Monografiju je naručilo Srpsko narodno pozorište povodom 40 godina njenog rada u ovoj kući, a pokrovitelj izdanja je Grad Novi Sad.

- Trenutno igram predstavu "Arsenik i stare čipke", koja uskoro kreće na regionalnu turneju i gostuje na Budva grad teatru - zaključila je glumica.

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