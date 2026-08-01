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Rekordan broj posetilaca obeležio je prvi dan 11. Mountain Music Festa na Divčibarama, potvrđujući da je MMF i ove godine jedno od omiljenih letnjih festivalskih okupljanja u regionu.

Od samog otvaranja festivalskih kapija vladala je sjajna atmosfera, a hiljade posetilaca ispunile su festivalski prostor i pokazale da je slogan „MMF je razlog“ ove godine dobio svoju najjaču potvrdu.

Festival je energičnim nastupom otvorio mladi srpski alternativni i post-pank bend Ubili su Batlera, koji su od prvih minuta podigli publiku i najavili veče ispunjeno vrhunsko muzikom.

Marko Grabež Foto: Dobrica Mitrović

Odmah zatim na binu su izašli KOIKOI koji su svojim prepoznatljivim zvukom i snažnom energijom dodatno zagrejali atmosferu.

Kulminaciju prve festivalske večeri obeležili su Rundek Haustor & Ekipa, koji su zajedno sa delom originalne postave Haustora priredili koncert za pamćenje, kao i Nu Genea Live Band, čiji su zarazni ritmovi funka, diska i mediteranskog zvuka rasplesali hiljade posetilaca. STAZA binu spektakularno je zatvorio hrvatski trep fenomen Z++, energičnim nastupom i atmosferom koja je potvrdila zašto važi za jednog od najtraženijih izvođača nove generacije.

Foto: Dobrica Mitrović

Pored bogatog muzičkog programa, posetioci su tokom prvog festivalskog dana uživali i u raznovrsnim sadržajima u okviru prostora „Čarobna šuma“ - kreativnim radionicama, umetničkim instalacijama, filmskom programu, gastronomskim zonama, kao i brojnim aktivnostima namenjenim deci i porodicama. Upravo ovaj spoj muzike, umetnosti, prirode i sadržaja za sve generacije već više od jedne decenije izdvaja Mountain Music Fest na festivalskoj mapi regiona. Posebno mesto imaju i BoljiOnline radionice, koje će posetiocima, a naročito deci, tokom festivala pomoći da se sigurnije i odgovornije snalaze u digitalnom svetu.

Prve festivalske večeri prikazan je domaći klasik „Varljivo leto ’68“ u digitalno restauriranoj verziji kroz projekat A1 Kinoteka, zajedničke inicijative Jugoslovenske kinoteke i kompanije A1 Srbija usmerene na očuvanje i približavanje domaće filmske baštine novim generacijama.

Kako bi festivalsko iskustvo bilo još dostupnije i prijatnije, A1 Srbija je obezbedio dodatne mrežne kapacitete na lokaciji festivala, dok publiku do festivalskog prostora prevozi i fanki vozić.

Poseban deo ovogodišnjeg MMF-a biće posvećen održivosti. Kao eko partner festivala, Elephant doprinosi smanjenju uticaja festivala na životnu sredinu kroz promociju odgovornog odnosa prema prirodi i primenu održivih rešenja. Solar by Elephant bina, koja energiju dobija isključivo iz obnovljivih izvora, ponovo će biti jedan od simbola ekološkog pristupa festivala. Kroz korišćenje solarne energije i druga održiva rešenja, poput višekratnih festivalskih čaša, cilj je smanjenje karbonskog otiska festivala za više od 2,5 tone.

Pogledajte kako je bilo prvog dana na MMF

1/7 Vidi galeriju MMF 2026 prvi dan Foto: Dobrica Mitrović

U saradnji sa inicijativom „Svaka limenka se računa“, festival realizuje akciju „Menjamo prazne limenke za pune powered by OTP“. Posetioci koji prikupe 10 praznih aluminijumskih limenki moći će da ih zamene za piće po izboru na festivalskim šankovima, kao i za Elephant grickalice. Akcija podseća da aluminijumske limenke mogu da se recikliraju neograničen broj puta bez gubitka kvaliteta, pri čemu se reciklažom štedi oko 95% energije i u istoj meri smanjuju emisije CO₂ u odnosu na proizvodnju novog aluminijuma. Pravilno odložena limenka može se vratiti na policu kao nova za manje od 60 dana. Na ovaj način MMF dodatno podstiče reciklažu, promoviše principe cirkularne ekonomije i motiviše posetioce, posebno mlade, da odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju životne sredine.

Tokom trajanja festivala, svi posetioci koji dopunjavaju svoje cashless festivalske kartice OTP Mastercard platnim karticama ostvaruju popust od 10% na iznos dopune.

Festival se danas nastavlja novim koncertima i bogatim dnevnim programom. Publiku očekuju nastupi Elementala, Del Arno Banda, Bajage i Instruktore ,Bigrua i Paje Kratkog i Nikole Vranjkovića. Na BREZI će nastupiti Jazzbois Live, Ian Pooley, na VINIL bini nastupa Stella Zekri i Young Pulse.

Mountain Music Fest traje do 2. avgusta, a Divčibare će i naredna dva dana ostati mesto susreta vrhunske muzike, dobre energije i jedinstvene festivalske atmosfere.

Ulaznice za 11. Mountain Music Fest dostupne su putem platforme Gigstix, kao i u knjižarama Vulkan. Ulaz za decu do 10 godina je besplatan. Više informacija o programu, ulaznicama i pravilima festivala dostupno je na društvenim mrežama festivala (Instagram i Facebook).