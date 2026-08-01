Veliki povratak kultnog klasika: "Ničija zemlja" u 4K rezoluciji zatvara Sarajevo film festival
Četvrt veka nakon što je prvi put prikazan, film "Ničija zemlja" reditelja Danisa Tanovića vraća se na Sarajevo Film Festival. Jedno od najznačajnijih ostvarenja bosanskohercegovačke kinematografije biće prikazano u programu Open Air i svečano će zatvoriti 32. Sarajevo Film Festival.
Ova festivalska projekcija biće prvo prikazivanje digitalno restaurirane verzije filma koji je obeležio istoriju domaće i svetske kinematografije. Festivalska publika prva će imati ekskluzivnu priliku da pogleda restauriranu verziju u 4K rezoluciji, koju je nedavno restaurirao Studiocanal koristeći izvorni filmski negativ od 35 mm.
To je jedinstvena prilika da gledaoci ponovo dožive klasik bosanskohercegovačke kinematografije na velikom platnu, u posebnom festivalskom ambijentu, pred više od 3.000 gledalaca u Letnjem bioskopu, najvećoj festivalskoj lokaciji.
Svetska premijera „Ničije zemlje“ održana je 12. maja 2001. godine u Kanu, gde je film osvojio nagradu za najbolji scenario. Već u avgustu prikazan je domaćoj publici na Sarajevo Film Festivalu, gde je osvojio nagradu za najbolji film i nagradu publike. Bio je to početak izuzetnog međunarodnog uspeha koji je dostigao vrhunac 24. marta 2002. godine osvajanjem Oskara za najbolji film na stranom jeziku.
Povratak "Ničije zemlje" u Sarajevo, 25 godina nakon prvog susreta sa festivalskom publikom, posebna je prilika za novu generaciju gledalaca da upozna film koji je obeležio jednu epohu, ali i za one koji ga pamte da ga ponovo dožive u punom sjaju, na velikom platnu i u zajedničkom iskustvu kakvo pruža samo filmski festival.
Na projekciji u okviru 32. Sarajevo Film Festivala očekuje se dolazak ekipe filma predvođene rediteljem Tanovićem, čiji je prvenac otvorio novo poglavlje u istoriji bosanskohercegovačkog filma i pokazao da priče iz Bosne i Hercegovine mogu dostići sam vrh svetske kinematografije. U filmu glume Branko Đurić, Rene Bitorajac, Filip Šovagović, Žorž Sjatidis (Georges Siatidis), Serž-Anri Valk (Serge-Henri Valcke), Katrin Kartlidž (Katrin Cartlidge) i brojni drugi.