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Četvrt veka nakon što je prvi put prikazan, film "Ničija zemlja" reditelja Danisa Tanovića vraća se na Sarajevo Film Festival. Jedno od najznačajnijih ostvarenja bosanskohercegovačke kinematografije biće prikazano u programu Open Air i svečano će zatvoriti 32. Sarajevo Film Festival.

Foto: Promo

Ova festivalska projekcija biće prvo prikazivanje digitalno restaurirane verzije filma koji je obeležio istoriju domaće i svetske kinematografije. Festivalska publika prva će imati ekskluzivnu priliku da pogleda restauriranu verziju u 4K rezoluciji, koju je nedavno restaurirao Studiocanal koristeći izvorni filmski negativ od 35 mm.

To je jedinstvena prilika da gledaoci ponovo dožive klasik bosanskohercegovačke kinematografije na velikom platnu, u posebnom festivalskom ambijentu, pred više od 3.000 gledalaca u Letnjem bioskopu, najvećoj festivalskoj lokaciji.

Svetska premijera „Ničije zemlje“ održana je 12. maja 2001. godine u Kanu, gde je film osvojio nagradu za najbolji scenario. Već u avgustu prikazan je domaćoj publici na Sarajevo Film Festivalu, gde je osvojio nagradu za najbolji film i nagradu publike. Bio je to početak izuzetnog međunarodnog uspeha koji je dostigao vrhunac 24. marta 2002. godine osvajanjem Oskara za najbolji film na stranom jeziku.

Foto: Obala Art Centar

Povratak "Ničije zemlje" u Sarajevo, 25 godina nakon prvog susreta sa festivalskom publikom, posebna je prilika za novu generaciju gledalaca da upozna film koji je obeležio jednu epohu, ali i za one koji ga pamte da ga ponovo dožive u punom sjaju, na velikom platnu i u zajedničkom iskustvu kakvo pruža samo filmski festival.