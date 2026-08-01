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Ova vest potresla je celu kulturnu javnost, posebno glumčeve kolege sa kojima je radio na brojnim projekte:

"Dragi Gile...teško mi je da uopšte shvatim da te više nema...živećeš zauvek u našim sećanjima", napisala je glumica na Instagramu.

Dragiša Milojković je član Beogradskog dramskog pozorišta, a publici je poznat i po ulogama u domaćim televizijskim ostvarenjima, među kojima je i serija "Seljaci".

Foto: Beogradsko Dramsko Pozorište

Rođen je u Jagodini 12. maja 1971. godine, a glumu je diplomirao na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, u klasi profesora Petra Banićevića.

Tokom karijere ostvario je brojne pozorišne, televizijske i filmske uloge, a osim glume bavio se i pisanjem. Autor je knjige "Ja, moj otac", koju je objavio 2008. godine.

Podsetimo, serija "Seljaci" je domaća humoristička serija koja kroz komediju prikazuje život jedne savremene seoske porodice i brojne situacije proistekle iz našeg mentaliteta.