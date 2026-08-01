Milica Milša se oprostila od voljenog kolege i prijatelja: "Teško mi je da shvatim da te nema..."
Glumac Dragiša Milojković preminuo je poslednjeg dana jula u Kliničkom centru Kragujevac posle kraće bolesti, a od njega se oprostila glumica Milica Milša.
Ova vest potresla je celu kulturnu javnost, posebno glumčeve kolege sa kojima je radio na brojnim projekte:
"Dragi Gile...teško mi je da uopšte shvatim da te više nema...živećeš zauvek u našim sećanjima", napisala je glumica na Instagramu.
Dragiša Milojković je član Beogradskog dramskog pozorišta, a publici je poznat i po ulogama u domaćim televizijskim ostvarenjima, među kojima je i serija "Seljaci".
Rođen je u Jagodini 12. maja 1971. godine, a glumu je diplomirao na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, u klasi profesora Petra Banićevića.
Tokom karijere ostvario je brojne pozorišne, televizijske i filmske uloge, a osim glume bavio se i pisanjem. Autor je knjige "Ja, moj otac", koju je objavio 2008. godine.
Podsetimo, serija "Seljaci" je domaća humoristička serija koja kroz komediju prikazuje život jedne savremene seoske porodice i brojne situacije proistekle iz našeg mentaliteta.
U središtu priče je porodica Prokić, tri generacije koje žive u selu Treskavica. Tu su stogodišnji deda Mile, njegov sin Jeremija, koji je glava porodice i predsednik sela, supruga Razumenka, kao i njihova deca sa različitim željama i ambicijama. Sin Milutin sanja o odlasku u Pariz, snajka želi da postane pevačica, dok je drugi sin već u Parizu, a ćerka živi u Beogradu. Uloga Milutina je bila baš uloga po kom ćemo pamtiti pokojnog Milojkovića.