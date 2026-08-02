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Kad se pomene Henri VIII, većina ljudi najpre pomisli na kralja koji je imao šest žena, raskinuo veze s Rimskom crkvom i zauvek promenio tok engleske istorije. Međutim, u seriji "Španska princeza", koja se utorkom od 21 emituje na kanalu Viasat Epic Drama, publika upoznaje sasvim drugačijeg Henrija - mladića koji još nije postao vladar, po čemu će ga istorija pamtiti.

Njegov lik dočarao je britanski glumac Rori O'Konor, koji kaže da nikad nije želeo da igra istorijsku ikonu, već čoveka. Možda upravo zato njegov Henri VIII deluje drugačije od onog na kog smo navikli. Umesto moćnog monarha koji vlada strahom, upoznajemo mladića koji još veruje u ljubav, ideale i budućnost. I u toj razlici krije se najveća snaga ove serije, koja poznatu istoriju posmatra iz sasvim novog ugla.

Rori O'Konor i Šarlot Houp u seriji "Španska princeza" Foto: Nick Briggs/© 2018 Starz Entertainment, LLC, Beta film

Šta vam je bio najveći izazov u ovoj ulozi?

- Kad glumite nekoga poput Henrija VIII, vrlo lako možete da upadnete u zamku i da pokušavate da reprodukujete ono što ljudi već misle da znaju. Mene je mnogo više zanimalo ko je bio pre nego što ga je vlast promenila. Bio je mlad, zaljubljen, pun očekivanja i verovao je da će svet izgledati sasvim drugačije nego što se kasnije dogodilo. Upravo u toj njegovoj ljudskosti pronašao sam ključ za ovu ulogu.

Publika uglavnom upoznaje kralja tek kad je već postao simbol apsolutne moći, dok se mnogo manje govori o čoveku koji je tek učio kako izgleda nositi krunu.

- Najzanimljivije mi je bilo da pokušam da razumem, a ne da sudim. Ljudi nisu rođeni kao heroji ili negativci. Oblikuju ih okolnosti, odgovornost i odluke koje donose. Upravo zbog toga istorijske ličnosti treba posmatrati s mnogo više radoznalosti nego osude.

Rori O'Konor kao Henri VIII Foto: Jason Bell/© 2018 Starz Entertainment, LLC, Beta film

Kako biste opisali saradnju sa Šarlot Houp, koja tumači lik Katarine Aragonske?

- Šarlot je jedna od onih glumica koje vas teraju da budete prisutni u svakom trenutku scene. Nikad ne igra unapred zamišljene emocije, već reaguje iskreno i spontano. Zbog toga smo i uspeli da prikažemo odnos koji nije samo istorijska činjenica već priča o dvoje mladih ljudi koji iskreno veruju da ih čeka zajednička budućnost.

Od događaja prikazanih u seriji prošlo je više od pet vekova. Šta mislite, zbog čega je i dalje njihova priča privlačna gledaocima?

- Priče o Tjudorima nisu samo priče o kraljevima. To su priče o porodici, ljubavi, ambiciji, izdaji i ogromnoj odgovornosti. Ljudi se menjaju mnogo manje nego što mislimo. Promenili su se kostimi, tehnologija i svet oko nas, ali emocije koje pokreću čoveka ostale su gotovo iste.

Rori O'Konor i Šarlot Houp u seriji "Španska princeza" Foto: Jason Bell/© 2018 Starz Entertainment, LLC

Još tokom snimanja serije govorili ste da vas posebno raduje što vas ljudi iz Srbije prate.

- Tokom snimanja prve sezone upoznao sam devojku iz Srbije koja je meni i Šarlot na najbolji način približila vašu zemlju. Reč je o ćerki vašeg poznatog glumca Uliksa Fehmiua.

Dakle, Srbija vam nije nepoznata?

- Srbija mi je mnogo bliža nego što ljudi misle. Zahvaljujući prijateljima, saznao sam mnogo toga o vašoj zemlji, kulturi i ljudima. Često slušam priče o Beogradu i voleo bih da ga jednog dana posetim. Lepo je kad kroz prijateljstva shvatite koliko je svet zapravo mali.

Šta vas u glumi najviše privlači?

- Volim kad me scenario natera da preispitam sopstvene pretpostavke. Ako odmah imam odgovor na svako pitanje o liku, onda verovatno nisam dovoljno duboko zagrebao ispod površine. Najviše volim uloge koje traže vreme, strpljenje i razumevanje.

(Nikola Dražović / TV Ekran / Kurir.rs)