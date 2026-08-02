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Dodelom nagrade TFW Outstanding Collaboration in Film Award reditelju Vinku Brešanu i montažerki Sandri Botici Brešan, 31. jula je na Letnjoj pozornici u Donjoj Lastvi završeno prvo izdanje festivala Tivat Film Wave.

Priznanje je laureatima uručeno za izuzetnu dugogodišnju autorsku saradnju koja je obeležila savremenu evropsku kinematografiju. Umetnički direktor festivala Ivan Marinović u obrazloženju nagrade naveo je:

Foto: Maja Vulović

"Kroz ovo priznanje preispitujemo uvriježenu ideju da je autor samo onaj ko piše i režira i stavljamo u fokus tandeme koji uspješno stvaraju zajedno. To su ljudi koji su proveli godine u zajedničkom kreativnom procesu, koji su se međusobno inspirisali, pokretali, pomagali i kritikovali, i koji su kroz sve to izgradili zajednički kreativni"

U slavu laureata premijerno je prikazan kratki film posvećen zajedničkom stvaralaštvu Vinka i Sandre Brešan. Film je pripremio višestruko nagrađivani hrvatski montažer Vlado Gojun, koji je na maestralan način obuhvatio retrospektivu autorskog para.

Nagradu je uručio pokrovitelj festivala i direktor Centra za kulturu Tivat Goran Božović, a Vinko Brešan je

prilikom uručenja izjavio:

Foto: Maja Vulović

„Film je kolektivna umjetnost. Njegova priroda je autorska suradnja. Zato je zapravo neobično da je Tivat Film Wave prvi filmski festival koji je prepoznao taj element filmske umjetnosti i odlučio da ga nagradi. Sandri Botici Brešan i meni velika je čast što smo dobitnici priznanja koje slavi dugoročnu suradnju dvoje autora. Posebno nas raduje što smo prvi autorski par koji prima ovu nagradu. Lijepo je biti prvi. I zato ćemo, ne samo zbog toga, s velikim veseljem pratiti i naredna izdanja festivala koji slavi spajanje kreativnosti i zajednički rad u filmu"

Foto: Maja Vulović

Tokom tri festivalske večeri, Tivat Film Wave ugostio je Nikolu Đurička, Lidiju Kordić, Miša Obradovića, Vinka Brešana i Sandru Boticu Brešan, koji su sa publikom razgovarali o glumi, režiji, montaži, kreativnim procesima i odnosima koji nastaju ispred i iza kamere. Razgovore su vodili Andrija Dabanović i Ivan Marinović, a granica između gostiju i publike nestajala je iz večeri u veče - brojna pitanja i komentari pretvarali su dijaloge u kolektivnu diskusiju zbog koje je program redovno trajao i duže od predviđenog. Misija festivala da se film približi i vrati publici time je i ostvarena.

U okviru pratećeg programa održani su radionica „Između rezova“, posvećena filmovima u fazi montaže, na kojoj su mladi autori uz mentore razvijali radne verzije svojih filmova, i dvočasovni masterklas Nikole Đurička, namenjen studentima glume i mladim glumcima.

Prvo izdanje festivala Tivat Film Wave održano je od 29. do 31. jula u Donjoj Lastvi, pod pokroviteljstvom Centra

za kulturu Tivat, u organizaciji producentske kuće Adriatic Western.