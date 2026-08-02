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Festival dokumentarnog filma "City fest" se održava od 7. do 9. avgusta pod otvorenim nebom, u letnjem bioskopu Niške Banje kod fontane, sa ciljem da kroz dokumentarni film približi publici autentične, snažne i emotivne priče iz sveta sporta, kulture, istorije i muzike.

Tokom tri festivalska dana, publika će imati priliku da pogleda trinaest izuzetnih dokumentaraca, od kojih su mnogi posvećeni važnim ličnostima i događajima iz domaće i regionalne prošlosti i sadašnjosti.

Svečano otvaranje festivala zakazano je za petak, 7. avgust od 20 časova, kada će biti i dodeljene nagrade najboljim filmovima u više kategorija.

Najavni plakati za dokumentarce Foto: Niške vesti

Festival ima za cilj promociju dokumentarnog filma kao snažnog medija za očuvanje istine, sećanja i kulturnog identiteta, kao i afirmaciju Niške Banje kao kulturne destinacije, a ulaz za sve projekcije je slobodan.

Program CityFest2026

Petak 7. avgust

20:00 Svečano otvaranje i dodela nagrada

20:30 – Kolo – KUD “Abrašević” u Nišu ove godine obeležava 120 godina rada i postojanja. Jedan od načina da se ovaj veliki jubiljej obeleži bilo je i snimanje dokumentarnog filma o Kosti Abraševiću, po kome društvo nosi ime. Priča o istoriji, tradiciji, folkloru . . .

21:00 – Ratni hirurg– Dokumentarni film o čuvenom niškom hirurgu dr Miodragu Laziću, čoveku koji je kao dobrovoljac tokom rata otišao iz Niša u Republiku Srpsku kako bi spasavao živote.

22:20– Moj komšija Elvis – U ovom dokumentarnom filmu autor Goran Gonzo Lukić istražuje fascinantnu priču o jednom običnom čoveku iz Sarajeva, čije su ambicije nadmašivale okvire njegove sredine.

23:45 - Sećanje na Mihajla Sporića - Sećanje na Mihajla Sporića je dokumentarni film o izuzetnom mladom naučniku, čiji su talenat, radoznalost i plemenitost ostavili dubok trag u zajednici koja ga je poznavala.

Namenjeno najboljima Foto: Niške vesti

Subota, 8. avgust

20:00 – Junaci sa Solunskog fronta – Junaci ne žive samo u istoriji. Oni žive u svakom sećanju, u svakoj priči koja se prenosi dalje. Njihova hrabrost nas podseća da sloboda nikada nije data - ona se čuva.

20:10– Bulevar Ivice Osima – Neispričana priča detinjstva legendarnog fudbalera i trenera Ivice Osima, upravo na mestu gde se danas nalazi Bulevar Ivice Osima.

20:45 – Merošina - tamo gde legende hodaju – U filmskoj priči o Merošini, njenom istorijskom putu i legendama, mladima je stavljeno u amanet da svoju tradiciju nastave i da neguju priče o Merošini.

21:40 - Kralj Milan Obrenović i Niš - Priča o jednom vladaru, jednom gradu i slobodi.

22:50 - SPRZM 20.26 - Film predstavlja svedočanstvo o istrajnosti, sećanju i borbi za normalan život na Kosovu i Metohiji kroz jezik filma.

Nedelja, 9. avgust